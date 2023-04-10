Пермякам предлагают отметить Пасху в «стране Вису»

11 апреля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Начнется тур с посещения храма в поселке Майкор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков приглашают отметить Пасху по коми-пермяцки в «стране Вису» — поселке Майкор. Информацию о туре выходного дня выложили на странице турклуба «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Новинка! Пасха в „стране Вису“ 16 апреля! Праздничная программа с гармонью и балалайкой, танцами и песнями, играми и квестами… И много многоразличной колоритной национальной кухни!» — указано в описании тура. Начнется тур с посещения старейшего храма во имя Святой Троицы в селе Пожва. Далее — переезд в этнопарк «Страна Вису», где участников будет ждать чай, чаговый взвар и домашняя выпечка. Потом по плану — прогулка по мансийскому городищу. На обед обещают уху из свежевыловленной камской рыбы, картошку с грибами и другими домашними изысками. И, конечно, гостей угостят творожной пасхой, крашеными яйцами и куличами. По желанию можно будет попробовать коми-пермяцкий напиток сур — корчажное пиво, которое варят не менее чем за 10 дней до дегустации. Взрослый билет в поездку стоит 3800 рублей, детский — 3700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю» — так называют старинное село Кын. Путешествия организаторы запланировали на 11 июня, 15 июля, 26 августа и 23 сентября.

Пермяков приглашают отметить Пасху по коми-пермяцки в «стране Вису» — поселке Майкор. Информацию о туре выходного дня выложили на странице турклуба «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Новинка! Пасха в „стране Вису“ 16 апреля! Праздничная программа с гармонью и балалайкой, танцами и песнями, играми и квестами… И много многоразличной колоритной национальной кухни!» — указано в описании тура. Начнется тур с посещения старейшего храма во имя Святой Троицы в селе Пожва. Далее — переезд в этнопарк «Страна Вису», где участников будет ждать чай, чаговый взвар и домашняя выпечка. Потом по плану — прогулка по мансийскому городищу. На обед обещают уху из свежевыловленной камской рыбы, картошку с грибами и другими домашними изысками. И, конечно, гостей угостят творожной пасхой, крашеными яйцами и куличами. По желанию можно будет попробовать коми-пермяцкий напиток сур — корчажное пиво, которое варят не менее чем за 10 дней до дегустации. Взрослый билет в поездку стоит 3800 рублей, детский — 3700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю» — так называют старинное село Кын. Путешествия организаторы запланировали на 11 июня, 15 июля, 26 августа и 23 сентября.