Мишустин проверил Куйвашева при двух премьер-министрах

И отпустил к Собянину. А потом закрылся с топами «Синары» на разговор

10 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Разработке от УрФУ Михаил Мишустин уделил особое внимание Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинспектировал, как свердловский губернатор Евгений Куйвашев и областной кабмин отвечают на вызовы современности. Причем сделал это в принципиально новом формате — с несколькими отклонениями от графика, участием сразу двух премьеров и беседой с промышленниками, с которой попросили удалиться СМИ. Мишустин прилетает в Екатеринбург с 2021-го. Его первый визит запомнился тем, что МВЦ был не единственным пунктом: премьер также заехал в УрФУ и ЦГКБ №1. В 2022-м Мишустин прилетел лишь во второй половине первого дня «Иннопрома», успел встретиться с Куйвашевым в VIP-терминале Кольцово, посетить строящийся кампус УрФУ, затем — традиционный обход стендов и пленарная сессия. Примерно за неделю до старта «Иннопрома-2023» местные чиновники шептались, что сценарий во многом повторится. В этом году главу правительства РФ сопровождали сразу двое коллег — из Белоруссии и Казахстана Фото: Георгий Бергал © URA.RU Так и вышло. В 13:30 — прилет, затем — короткое общение с премьер-министрами Белоруссии (Роман Головченко) и Казахстана (Алихан Смаилов), а дальше — стенды. Свердловский (павильон №3) был в очереди третьим — вслед за стендами Китая и Белоруссии. О своих разработках Мишустину доложил Максим Сапогов, директор «Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения» при УрФУ. Центр работает по постановлению кабмина №208, подразумевающему поддержку производства российских комплектующих. Первая разработка — газовый репродуктор для легковых машин и автобусов. Мишустин внимательно, со знанием дела, его осмотрел. Одобрительно кивнул. И перешел к крыльчатке вентилятора, применяемой в сельском хозяйстве — например, при рассеивании семян. Раньше такое приходилось закупать в Германии. Новость по теме Главное из выступления Мишустина на «Иннопроме-2023» Потом Куйвашев показал сварочный аппарат «УРАЛ-ТИГ 250». «Кстати, сложный аппарат», — ввернул Мишустин. Рядом оказался стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) с его новыми самолетами «Байкал» и «Ладога». Тут отчитаться Куйвашеву помог уже Головченко. «Сегодня посещали завод, и мы с Минпромторгом подписываем соглашение о совместной разработке и производстве самолета УЗГА 19-местного», — сообщил Мишустину он. Интересно, что неделю назад зам Мишустина Юрий Трутнев запустил проверку, удивившись стоимости «Байкалов». Чтобы оказаться в графике премьера, Алексей Назаров со своим относительно небольшим предприятием — «Интелл Росс» — прошел целый отбор. Ключевым условием было полностью российское производство. Ведь импортозамещение — одно из главных поручений Мишустина, о которых он регулярно напоминает на совещаниях. Самосмазывающиеся композитные пластины «Интелл Росс» делает для предприятий тяжелого машиностроения. Недавно отгрузили партию в «ВСМПО-Ависма». «Интелл Росс» в своей нише заменяет североамериканские и французские фирмы. Мишустин осмотрел пластины так же внимательно, как и репродуктор тремя минутами ранее. Говорят, когда глава кабмина проследовал дальше, в павильон №2, Куйвашев остановился. «У вашего производства большие перспективы», — якобы сказал губернатор Назарову. Догонять Мишустина Куйвашев не стал (протокол премьера, впрочем, и не настаивал), а отправился сразу в первый павильон, к стенду Москвы. Там Мишустина ожидал мэр Сергей Собянин, его, Куйвашева, старший товарищ. Вместе с ним, полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и вице-губернатором Олегом Чемезовым Куйвашев осмотрел, в частности, новую модель автобуса. О новой «Ласточке» Мишустину докладывал Михаил Ходоровский (слева) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В это же время к мини-экскурсии для Мишустина вовсю готовились представители «Синары». Они презентовали на «Иннопроме» полностью российскую «Ласточку». Что интересно: докладывал не миллиардер Дмитрий Пумпянский, которому Мишустин в предыдущие годы уделял явно больше внимания, чем остальным, а президент холдинга Михаил Ходоровский и гендиректор Виктор Леш. И в конце показа Мишустин или кто-то из сопровождавших его чиновников попросил репортеров удалиться. Обсуждавшийся в узком кругу секрет пока не раскрыт. Собянину Мишустин, по слухам, уделил минут десять (это много). Особенно премьера якобы заинтересовали беспилотники и экзоскелет для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Очевидцы рассказывают, что, следуя от стенда к стенду, Мишустин несколько раз отклонялся от маршрута, подходил к разработкам, не стоявшим в плане. Настолько ему было интересно. С Сергеем Собяниным (слева) Мишустин, по слухам, говорил не меньше десяти минут Фото: Георгий Бергал © URA.RU Через пару часов Мишустин общался с Куйвашевым уже один на один. Предвкушая их беседу еще утром, чиновники уверено анонсировали две темы — строительство нового кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский и первой очереди «наземного метро». В самом начале Мишустин попросил Куйвашева отчитаться по основным показателям — инвестициям (рост на 11%, до 540 млрд рублей), валовому региональному продукту (рост на 5%, до более чем 3 трлн), новым рабочим местам (вакансий больше, чем безработных) и доходам населения (рост средней зарплаты на 14%, до 59 тысяч рублей). Затем Мишустин, как и ожидалось, вспомнил про новый кампус УрФУ: «Вы помните, мы с вами [два года назад] поехали в университет, и собрали по частям государственно-частное партнерство, чтобы компании поучаствовали в строительстве университетского кампуса. И в этой системной интеграции есть ваша существенная роль. <…> Очень рад, что вы с кампусом заканчиваете первый этап». Но «наземного метро» ни в одном из официальных релизов со встречи не оказалось — возможно, тему обсуждали за рамками протокола. И деталями Куйвашев поделился со своим окружением на VIP-приеме в Ельцин Центре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинспектировал, как свердловский губернатор Евгений Куйвашев и областной кабмин отвечают на вызовы современности. Причем сделал это в принципиально новом формате — с несколькими отклонениями от графика, участием сразу двух премьеров и беседой с промышленниками, с которой попросили удалиться СМИ. Мишустин прилетает в Екатеринбург с 2021-го. Его первый визит запомнился тем, что МВЦ был не единственным пунктом: премьер также заехал в УрФУ и ЦГКБ №1. В 2022-м Мишустин прилетел лишь во второй половине первого дня «Иннопрома», успел встретиться с Куйвашевым в VIP-терминале Кольцово, посетить строящийся кампус УрФУ, затем — традиционный обход стендов и пленарная сессия. Примерно за неделю до старта «Иннопрома-2023» местные чиновники шептались, что сценарий во многом повторится. Так и вышло. В 13:30 — прилет, затем — короткое общение с премьер-министрами Белоруссии (Роман Головченко) и Казахстана (Алихан Смаилов), а дальше — стенды. Свердловский (павильон №3) был в очереди третьим — вслед за стендами Китая и Белоруссии. О своих разработках Мишустину доложил Максим Сапогов, директор «Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения» при УрФУ. Центр работает по постановлению кабмина №208, подразумевающему поддержку производства российских комплектующих. Первая разработка — газовый репродуктор для легковых машин и автобусов. Мишустин внимательно, со знанием дела, его осмотрел. Одобрительно кивнул. И перешел к крыльчатке вентилятора, применяемой в сельском хозяйстве — например, при рассеивании семян. Раньше такое приходилось закупать в Германии. Потом Куйвашев показал сварочный аппарат «УРАЛ-ТИГ 250». «Кстати, сложный аппарат», — ввернул Мишустин. Рядом оказался стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) с его новыми самолетами «Байкал» и «Ладога». Тут отчитаться Куйвашеву помог уже Головченко. «Сегодня посещали завод, и мы с Минпромторгом подписываем соглашение о совместной разработке и производстве самолета УЗГА 19-местного», — сообщил Мишустину он. Интересно, что неделю назад зам Мишустина Юрий Трутнев запустил проверку, удивившись стоимости «Байкалов». Чтобы оказаться в графике премьера, Алексей Назаров со своим относительно небольшим предприятием — «Интелл Росс» — прошел целый отбор. Ключевым условием было полностью российское производство. Ведь импортозамещение — одно из главных поручений Мишустина, о которых он регулярно напоминает на совещаниях. Самосмазывающиеся композитные пластины «Интелл Росс» делает для предприятий тяжелого машиностроения. Недавно отгрузили партию в «ВСМПО-Ависма». «Интелл Росс» в своей нише заменяет североамериканские и французские фирмы. Мишустин осмотрел пластины так же внимательно, как и репродуктор тремя минутами ранее. Говорят, когда глава кабмина проследовал дальше, в павильон №2, Куйвашев остановился. «У вашего производства большие перспективы», — якобы сказал губернатор Назарову. Догонять Мишустина Куйвашев не стал (протокол премьера, впрочем, и не настаивал), а отправился сразу в первый павильон, к стенду Москвы. Там Мишустина ожидал мэр Сергей Собянин, его, Куйвашева, старший товарищ. Вместе с ним, полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и вице-губернатором Олегом Чемезовым Куйвашев осмотрел, в частности, новую модель автобуса. В это же время к мини-экскурсии для Мишустина вовсю готовились представители «Синары». Они презентовали на «Иннопроме» полностью российскую «Ласточку». Что интересно: докладывал не миллиардер Дмитрий Пумпянский, которому Мишустин в предыдущие годы уделял явно больше внимания, чем остальным, а президент холдинга Михаил Ходоровский и гендиректор Виктор Леш. И в конце показа Мишустин или кто-то из сопровождавших его чиновников попросил репортеров удалиться. Обсуждавшийся в узком кругу секрет пока не раскрыт. Собянину Мишустин, по слухам, уделил минут десять (это много). Особенно премьера якобы заинтересовали беспилотники и экзоскелет для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Очевидцы рассказывают, что, следуя от стенда к стенду, Мишустин несколько раз отклонялся от маршрута, подходил к разработкам, не стоявшим в плане. Настолько ему было интересно. Через пару часов Мишустин общался с Куйвашевым уже один на один. Предвкушая их беседу еще утром, чиновники уверено анонсировали две темы — строительство нового кампуса УрФУ в микрорайоне Новокольцовский и первой очереди «наземного метро». В самом начале Мишустин попросил Куйвашева отчитаться по основным показателям — инвестициям (рост на 11%, до 540 млрд рублей), валовому региональному продукту (рост на 5%, до более чем 3 трлн), новым рабочим местам (вакансий больше, чем безработных) и доходам населения (рост средней зарплаты на 14%, до 59 тысяч рублей). Затем Мишустин, как и ожидалось, вспомнил про новый кампус УрФУ: «Вы помните, мы с вами [два года назад] поехали в университет, и собрали по частям государственно-частное партнерство, чтобы компании поучаствовали в строительстве университетского кампуса. И в этой системной интеграции есть ваша существенная роль. <…> Очень рад, что вы с кампусом заканчиваете первый этап». Но «наземного метро» ни в одном из официальных релизов со встречи не оказалось — возможно, тему обсуждали за рамками протокола. И деталями Куйвашев поделился со своим окружением на VIP-приеме в Ельцин Центре.