Главное из выступления Мишустина на «Иннопроме-2023»

Мишустин отметил рост российской экономики на «Иннопроме-2023»
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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, мишустин михаил
Главным направлением промышленности в РФ является машиностроение, заявил Мишустин Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. На нее прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. URA.RU приводит его главные заявления:

  • Интерес к экономике в РФ растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира;
  • Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе;
  • Возврата промышленности России к работе с опорой на импорт технологий не будет;
  • В Татарстане планируется открытие площадки по производству электромобилей в 2025 году;
  • Правительство рассчитывает вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта в следующем году;
  • «Иволга» и «Ласточка» станут основой парка страны для пригородного сообщения;
  • В декабре получит сертификат самолет «Байкал», который приходит на замену Ан-2;
  • Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в нем не останется иностранных материалов и изделий;
  • К первому полету готовился широкофюзеляжный лайнер-гигант ИЛ-96-400М;
  • На флагмане МС-21 завершаются работы по замене ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки;
  • МС-21 в обновленном варианте поднимется в небо в текущем году;
  • Осенью начнутся испытания Superjet с обновленным двигателем ПД-8;
  • До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214. В его конструкции не останется иностранных изделий.

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В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. На нее прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. URA.RU приводит его главные заявления:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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