Главное из выступления Мишустина на «Иннопроме-2023»

Главным направлением промышленности в РФ является машиностроение, заявил Мишустин
новость из сюжетаИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. На нее прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. URA.RU приводит его главные заявления:
- Интерес к экономике в РФ растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира;
- Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе;
- Возврата промышленности России к работе с опорой на импорт технологий не будет;
- В Татарстане планируется открытие площадки по производству электромобилей в 2025 году;
- Правительство рассчитывает вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта в следующем году;
- «Иволга» и «Ласточка» станут основой парка страны для пригородного сообщения;
- В декабре получит сертификат самолет «Байкал», который приходит на замену Ан-2;
- Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в нем не останется иностранных материалов и изделий;
- К первому полету готовился широкофюзеляжный лайнер-гигант ИЛ-96-400М;
- На флагмане МС-21 завершаются работы по замене ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки;
- МС-21 в обновленном варианте поднимется в небо в текущем году;
- Осенью начнутся испытания Superjet с обновленным двигателем ПД-8;
- До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214. В его конструкции не останется иностранных изделий.
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