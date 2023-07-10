Главное из выступления Мишустина на «Иннопроме-2023»

Мишустин отметил рост российской экономики на «Иннопроме-2023»

10 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Главным направлением промышленности в РФ является машиностроение, заявил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. На нее прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. URA.RU приводит его главные заявления: Интерес к экономике в РФ растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира;

Главным направлением промышленности в России является машиностроение. Также ускорился рост в металлургии и химическом комплексе;

Возврата промышленности России к работе с опорой на импорт технологий не будет;

В Татарстане планируется открытие площадки по производству электромобилей в 2025 году;

Правительство рассчитывает вернуться на траекторию роста объемов несырьевого экспорта в следующем году;

«Иволга» и «Ласточка» станут основой парка страны для пригородного сообщения;

В декабре получит сертификат самолет «Байкал», который приходит на замену Ан-2;

Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года, в нем не останется иностранных материалов и изделий;

К первому полету готовился широкофюзеляжный лайнер-гигант ИЛ-96-400М;

На флагмане МС-21 завершаются работы по замене ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки;

МС-21 в обновленном варианте поднимется в небо в текущем году;

Осенью начнутся испытания Superjet с обновленным двигателем ПД-8;

До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214. В его конструкции не останется иностранных изделий.

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. На нее прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. URA.RU приводит его главные заявления: