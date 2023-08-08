Екатеринбург проигрывает 300-летию Перми спор, у кого круче концерты

Организаторы 300-летия ведут Екатеринбург к поражению в соревновании с Пермью

08 августа 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

На концерт Zivert в Перми пришли 75 тысяч человек, в Екатеринбурге будет меньше Фото: Сергей Русанов © URA.RU На главных концертах 300-летия Екатеринбурга (с 12 по 19 августа) будет меньше зрителей, чем в Перми, отмечавшей юбилей в июне: основную сцену обустраивают так, что она физически неконкурентна пермской эспланаде, где собрались сотни тысяч человек. При этом источник URA.RU поделился, что еще на старте подготовки некоторые участники екатеринбургского оргкомитета и крупный бизнес предлагали сделать иначе, но победили «противники перекрытий». Пермь отмечала 300-летие 12 июня. Основная сцена была перед Театром-Театром, на главной площади — эспланаде. Вечером 11-го там выступила Zivert. На нее, по официальным данным, пришли 75 тысяч человек. А вечером 12-го выступали Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, Дмитрий Колдун, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Artik&Asti и «Иванушки International». Все эти концерты посетили около 300 тысяч человек. Вернувшись оттуда, екатеринбургская делегация во главе с мэром Алексеем Орловым решила, что визуально главная площадка должна быть лучше, чем у соседей-конкурентов, соответствовать статусу события. Но место для нее выбрали не оригинальное — Исторический сквер (концерты там регулярно проходят и по менее значимым поводам). Одномоментно наблюдать шоу едва ли смогут даже десятки тысяч. Собеседник агентства, близкий к оргкомитету 300-летия Екатеринбурга, поделился, что еще в 2022-м году, когда только начинали готовить сюжет, звучали предложения вынести главную сцену прямо на проспект Ленина. Получилась бы самодельная эспланада на полмиллиона человек. «Причем была идея сделать сцену без „задника“ — то есть чтобы выступления артистов просматривались с обеих сторон. Меценаты, спонсирующие праздник, тоже были именно за этот вариант. И Орлов был не против. Но потом появились возражения от других участников совещаний, которые указали, что придется надолго перекрывать Ленина, и постепенно тема сошла на нет», — рассказал знакомый чиновник. Главная сцена 300-летия Екатеринбурга будет выглядеть так Фото: оргкомитет 300-летия Екатеринбурга Начальник городского управления культуры Илья Марков (один из главных организаторов праздника) сказал URA.RU, что у мэрии «таких идей не было». «Как минимум пришлось бы закрыть проспект [Ленина] на полтора месяца. Да и 300 тысяч в любом случае не сможет поместиться — это очень много для единоразового присутствия», — парировал он. В Историческом сквере, как писало URA.RU, выступят бард Александр Новиков, группа «Чайф», хор Турецкого, Валерия и группа «Кино». Помимо этой, будет еще шесть площадок (больше, чем в Перми) со звездными хедлайнерами в разных частях города. Эспланада в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На главных концертах 300-летия Екатеринбурга (с 12 по 19 августа) будет меньше зрителей, чем в Перми, отмечавшей юбилей в июне: основную сцену обустраивают так, что она физически неконкурентна пермской эспланаде, где собрались сотни тысяч человек. При этом источник URA.RU поделился, что еще на старте подготовки некоторые участники екатеринбургского оргкомитета и крупный бизнес предлагали сделать иначе, но победили «противники перекрытий». Пермь отмечала 300-летие 12 июня. Основная сцена была перед Театром-Театром, на главной площади — эспланаде. Вечером 11-го там выступила Zivert. На нее, по официальным данным, пришли 75 тысяч человек. А вечером 12-го выступали Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, Дмитрий Колдун, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон, Ваня Дмитриенко, Денис Клявер, Artik&Asti и «Иванушки International». Все эти концерты посетили около 300 тысяч человек. Вернувшись оттуда, екатеринбургская делегация во главе с мэром Алексеем Орловым решила, что визуально главная площадка должна быть лучше, чем у соседей-конкурентов, соответствовать статусу события. Но место для нее выбрали не оригинальное — Исторический сквер (концерты там регулярно проходят и по менее значимым поводам). Одномоментно наблюдать шоу едва ли смогут даже десятки тысяч. Собеседник агентства, близкий к оргкомитету 300-летия Екатеринбурга, поделился, что еще в 2022-м году, когда только начинали готовить сюжет, звучали предложения вынести главную сцену прямо на проспект Ленина. Получилась бы самодельная эспланада на полмиллиона человек. «Причем была идея сделать сцену без „задника“ — то есть чтобы выступления артистов просматривались с обеих сторон. Меценаты, спонсирующие праздник, тоже были именно за этот вариант. И Орлов был не против. Но потом появились возражения от других участников совещаний, которые указали, что придется надолго перекрывать Ленина, и постепенно тема сошла на нет», — рассказал знакомый чиновник. Начальник городского управления культуры Илья Марков (один из главных организаторов праздника) сказал URA.RU, что у мэрии «таких идей не было». «Как минимум пришлось бы закрыть проспект [Ленина] на полтора месяца. Да и 300 тысяч в любом случае не сможет поместиться — это очень много для единоразового присутствия», — парировал он. В Историческом сквере, как писало URA.RU, выступят бард Александр Новиков, группа «Чайф», хор Турецкого, Валерия и группа «Кино». Помимо этой, будет еще шесть площадок (больше, чем в Перми) со звездными хедлайнерами в разных частях города.