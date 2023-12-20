Самые громкие кадровые перестановки среди силовиков ХМАО

Весной указом президента РФ Владимира Путина заместитель начальника полиции Югры Андрей Шабашов был назначен главой УМВД Хабаровского края. А освободившееся кресло в региональном главке по-прежнему вакантно. Среди силовиков активно ходили слухи о том, что главный полицейский ХМАО Дамир Сатретдинов может быть переведен в другой более крупный регион, но таких перестановок так и не произошло.
В самой Югре кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах. ОМВД Нягани возглавил подполковник Сослан Джанаев, полицию Радужного — подполковник Сергей Смеляков. Должность главы ОМВД Пыть-Яха занял полковник Сергей Карячкин. А руководитель полиции Нефтеюганского района Алексей Пирков вынужден был покинуть свою должность после скандала, в который он угодил, купив краденный автомобиль Toyota Land Cruiser. Теперь этот отдел возглавляет Игорь Халепа.
В конце года в результате громкого скандала от должности была отстранена начальник управления по вопросам миграции УМВД ХМАО Ольга Семенова. Она стала фигуранткой уголовного дела и подозревается в получении взяток. Этот пост также пока остается вакантен.
В этом году югорский Следком покинул первый заместитель ведомства Дмитрий Шерман
Следственный комитет ХМАО покинул первый заместитель ведомства — Дмитрий Шерман. Он занял аналогичную позицию в Тюменской области. Инсайдеры URA.RU считают, что этот переезд был для него полезен с точки зрения дальнейшего карьерного роста.
В Урае следственный отдел возглавил бывший полицейский — Максим Терпугов. Он начинал службу в МВД Нижневартовска, а затем возглавлял ОМВД по Кондинскому району. Прежний руководитель Сергей Балезин ушел на пенсию.
Прокуратура
В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд кадровых ротаций
В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд ротаций прокуроров. Самым заметным стало перемещение руководителя надзорного ведомства из Сургутского района в Нижневартовск — Александра Еременко. Он известен громкими расследованиями на любом месте несения службы. Так что теперь второй по крупности город в Югре может ожидать ворох коррупционных скандалов. Экс-прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов занял место Еременко в прокуратуре Сургутского района.
В Радужный переехал бывший прокурор Мегиона Александр Остальцов. Экс-руководитель прокуратуры Югорска Михаил Киселев стал природоохранным прокурором всего ХМАО, а его прежнюю должность занял Олег Мавлютов. Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова ведомство Мегиона возглавил Александр Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя прокурора в Сургуте.
УФСИН
Осенью региональный УФСИН получил нового начальника
Осенью в Югре состоялось назначение нового начальника регионального УФСИН — им стал Владимир Драшников, который прежде являлся первым заместителем начальника управления в республике Коми. Прежний руководитель Александр Федоров был переведен на службу в центральный аппарат российского УФСИН. Драшников в качестве приоритетов в своей работе назвал курс на трудоустройство заключенных и расширение количества исправительных центров.
Уходящий 2023 год оказался богатым на кадровые перестановки в силовых структурах ХМАО. Все самые громкие назначения, отставки и скандалы в материале URA.RU. Полиция Весной указом президента РФ Владимира Путина заместитель начальника полиции Югры Андрей Шабашов был назначен главой УМВД Хабаровского края. А освободившееся кресло в региональном главке по-прежнему вакантно. Среди силовиков активно ходили слухи о том, что главный полицейский ХМАО Дамир Сатретдинов может быть переведен в другой более крупный регион, но таких перестановок так и не произошло. В самой Югре кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах. ОМВД Нягани возглавил подполковник Сослан Джанаев, полицию Радужного — подполковник Сергей Смеляков. Должность главы ОМВД Пыть-Яха занял полковник Сергей Карячкин. А руководитель полиции Нефтеюганского района Алексей Пирков вынужден был покинуть свою должность после скандала, в который он угодил, купив краденный автомобиль Toyota Land Cruiser. Теперь этот отдел возглавляет Игорь Халепа. В конце года в результате громкого скандала от должности была отстранена начальник управления по вопросам миграции УМВД ХМАО Ольга Семенова. Она стала фигуранткой уголовного дела и подозревается в получении взяток. Этот пост также пока остается вакантен. Следственный комитет Следственный комитет ХМАО покинул первый заместитель ведомства — Дмитрий Шерман. Он занял аналогичную позицию в Тюменской области. Инсайдеры URA.RU считают, что этот переезд был для него полезен с точки зрения дальнейшего карьерного роста. В Урае следственный отдел возглавил бывший полицейский — Максим Терпугов. Он начинал службу в МВД Нижневартовска, а затем возглавлял ОМВД по Кондинскому району. Прежний руководитель Сергей Балезин ушел на пенсию. Прокуратура В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд ротаций прокуроров. Самым заметным стало перемещение руководителя надзорного ведомства из Сургутского района в Нижневартовск — Александра Еременко. Он известен громкими расследованиями на любом месте несения службы. Так что теперь второй по крупности город в Югре может ожидать ворох коррупционных скандалов. Экс-прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов занял место Еременко в прокуратуре Сургутского района. В Радужный переехал бывший прокурор Мегиона Александр Остальцов. Экс-руководитель прокуратуры Югорска Михаил Киселев стал природоохранным прокурором всего ХМАО, а его прежнюю должность занял Олег Мавлютов. Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова ведомство Мегиона возглавил Александр Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя прокурора в Сургуте. УФСИН Осенью в Югре состоялось назначение нового начальника регионального УФСИН — им стал Владимир Драшников, который прежде являлся первым заместителем начальника управления в республике Коми. Прежний руководитель Александр Федоров был переведен на службу в центральный аппарат российского УФСИН. Драшников в качестве приоритетов в своей работе назвал курс на трудоустройство заключенных и расширение количества исправительных центров.