Самые громкие кадровые перестановки среди силовиков ХМАО

Какие ключевые отставки и назначения состоялись в 2023 году

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Ключевые отставки и назначения в силовых структурах ХМАО в 2023 году Фото:

Уходящий 2023 год оказался богатым на кадровые перестановки в силовых структурах ХМАО. Все самые громкие назначения, отставки и скандалы в материале URA.RU.

Полиция

Общественные слушания НСД. Нижневартовск
Кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах
Фото:

Весной указом президента РФ Владимира Путина заместитель начальника полиции Югры Андрей Шабашов был назначен главой УМВД Хабаровского края. А освободившееся кресло в региональном главке по-прежнему вакантно. Среди силовиков активно ходили слухи о том, что главный полицейский ХМАО Дамир Сатретдинов может быть переведен в другой более крупный регион, но таких перестановок так и не произошло.

В самой Югре кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах. ОМВД Нягани возглавил подполковник Сослан Джанаев, полицию Радужного — подполковник Сергей Смеляков. Должность главы ОМВД Пыть-Яха занял полковник Сергей Карячкин. А руководитель полиции Нефтеюганского района Алексей Пирков вынужден был покинуть свою должность после скандала, в который он угодил, купив краденный автомобиль Toyota Land Cruiser. Теперь этот отдел возглавляет Игорь Халепа.

В конце года в результате громкого скандала от должности была отстранена начальник управления по вопросам миграции УМВД ХМАО Ольга Семенова. Она стала фигуранткой уголовного дела и подозревается в получении взяток. Этот пост также пока остается вакантен.

Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган
В этом году югорский Следком покинул первый заместитель ведомства Дмитрий Шерман
Фото:

Следственный комитет

Следственный комитет ХМАО покинул первый заместитель ведомства — Дмитрий Шерман. Он занял аналогичную позицию в Тюменской области. Инсайдеры URA.RU считают, что этот переезд был для него полезен с точки зрения дальнейшего карьерного роста.

В Урае следственный отдел возглавил бывший полицейский — Максим Терпугов. Он начинал службу в МВД Нижневартовска, а затем возглавлял ОМВД по Кондинскому району. Прежний руководитель Сергей Балезин ушел на пенсию.

Прокуратура

Заседание областной думы. Курган
В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд кадровых ротаций
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд ротаций прокуроров. Самым заметным стало перемещение руководителя надзорного ведомства из Сургутского района в Нижневартовск — Александра Еременко. Он известен громкими расследованиями на любом месте несения службы. Так что теперь второй по крупности город в Югре может ожидать ворох коррупционных скандалов. Экс-прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов занял место Еременко в прокуратуре Сургутского района.

В Радужный переехал бывший прокурор Мегиона Александр Остальцов. Экс-руководитель прокуратуры Югорска Михаил Киселев стал природоохранным прокурором всего ХМАО, а его прежнюю должность занял Олег Мавлютов. Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова ведомство Мегиона возглавил Александр Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя прокурора в Сургуте.

УФСИН

День Российского флага. Эспланада. Пермь
Осенью региональный УФСИН получил нового начальника
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осенью в Югре состоялось назначение нового начальника регионального УФСИН — им стал Владимир Драшников, который прежде являлся первым заместителем начальника управления в республике Коми. Прежний руководитель Александр Федоров был переведен на службу в центральный аппарат российского УФСИН. Драшников в качестве приоритетов в своей работе назвал курс на трудоустройство заключенных и расширение количества исправительных центров.

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Уходящий 2023 год оказался богатым на кадровые перестановки в силовых структурах ХМАО. Все самые громкие назначения, отставки и скандалы в материале URA.RU. Полиция Весной указом президента РФ Владимира Путина заместитель начальника полиции Югры Андрей Шабашов был назначен главой УМВД Хабаровского края. А освободившееся кресло в региональном главке по-прежнему вакантно. Среди силовиков активно ходили слухи о том, что главный полицейский ХМАО Дамир Сатретдинов может быть переведен в другой более крупный регион, но таких перестановок так и не произошло. В самой Югре кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах. ОМВД Нягани возглавил подполковник Сослан Джанаев, полицию Радужного — подполковник Сергей Смеляков. Должность главы ОМВД Пыть-Яха занял полковник Сергей Карячкин. А руководитель полиции Нефтеюганского района Алексей Пирков вынужден был покинуть свою должность после скандала, в который он угодил, купив краденный автомобиль Toyota Land Cruiser. Теперь этот отдел возглавляет Игорь Халепа. В конце года в результате громкого скандала от должности была отстранена начальник управления по вопросам миграции УМВД ХМАО Ольга Семенова. Она стала фигуранткой уголовного дела и подозревается в получении взяток. Этот пост также пока остается вакантен. Следственный комитет Следственный комитет ХМАО покинул первый заместитель ведомства — Дмитрий Шерман. Он занял аналогичную позицию в Тюменской области. Инсайдеры URA.RU считают, что этот переезд был для него полезен с точки зрения дальнейшего карьерного роста. В Урае следственный отдел возглавил бывший полицейский — Максим Терпугов. Он начинал службу в МВД Нижневартовска, а затем возглавлял ОМВД по Кондинскому району. Прежний руководитель Сергей Балезин ушел на пенсию. Прокуратура В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд ротаций прокуроров. Самым заметным стало перемещение руководителя надзорного ведомства из Сургутского района в Нижневартовск — Александра Еременко. Он известен громкими расследованиями на любом месте несения службы. Так что теперь второй по крупности город в Югре может ожидать ворох коррупционных скандалов. Экс-прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов занял место Еременко в прокуратуре Сургутского района. В Радужный переехал бывший прокурор Мегиона Александр Остальцов. Экс-руководитель прокуратуры Югорска Михаил Киселев стал природоохранным прокурором всего ХМАО, а его прежнюю должность занял Олег Мавлютов. Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова ведомство Мегиона возглавил Александр Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя прокурора в Сургуте. УФСИН Осенью в Югре состоялось назначение нового начальника регионального УФСИН — им стал Владимир Драшников, который прежде являлся первым заместителем начальника управления в республике Коми. Прежний руководитель Александр Федоров был переведен на службу в центральный аппарат российского УФСИН. Драшников в качестве приоритетов в своей работе назвал курс на трудоустройство заключенных и расширение количества исправительных центров.
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