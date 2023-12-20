Самые громкие кадровые перестановки среди силовиков ХМАО

Ключевые отставки и назначения в силовых структурах ХМАО в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уходящий 2023 год оказался богатым на кадровые перестановки в силовых структурах ХМАО. Все самые громкие назначения, отставки и скандалы в материале URA.RU.

Полиция

Кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Весной указом президента РФ Владимира Путина заместитель начальника полиции Югры Андрей Шабашов был назначен главой УМВД Хабаровского края. А освободившееся кресло в региональном главке по-прежнему вакантно. Среди силовиков активно ходили слухи о том, что главный полицейский ХМАО Дамир Сатретдинов может быть переведен в другой более крупный регион, но таких перестановок так и не произошло.

В самой Югре кадровые перестановки среди полицейского начальства произошли в трех городах. ОМВД Нягани возглавил подполковник Сослан Джанаев, полицию Радужного — подполковник Сергей Смеляков. Должность главы ОМВД Пыть-Яха занял полковник Сергей Карячкин. А руководитель полиции Нефтеюганского района Алексей Пирков вынужден был покинуть свою должность после скандала, в который он угодил, купив краденный автомобиль Toyota Land Cruiser. Теперь этот отдел возглавляет Игорь Халепа.

В конце года в результате громкого скандала от должности была отстранена начальник управления по вопросам миграции УМВД ХМАО Ольга Семенова. Она стала фигуранткой уголовного дела и подозревается в получении взяток. Этот пост также пока остается вакантен.

В этом году югорский Следком покинул первый заместитель ведомства Дмитрий Шерман Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет

Следственный комитет ХМАО покинул первый заместитель ведомства — Дмитрий Шерман. Он занял аналогичную позицию в Тюменской области. Инсайдеры URA.RU считают, что этот переезд был для него полезен с точки зрения дальнейшего карьерного роста.

В Урае следственный отдел возглавил бывший полицейский — Максим Терпугов. Он начинал службу в МВД Нижневартовска, а затем возглавлял ОМВД по Кондинскому району. Прежний руководитель Сергей Балезин ушел на пенсию.

Прокуратура

В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд кадровых ротаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуре ХМАО состоялся целый ряд ротаций прокуроров. Самым заметным стало перемещение руководителя надзорного ведомства из Сургутского района в Нижневартовск — Александра Еременко. Он известен громкими расследованиями на любом месте несения службы. Так что теперь второй по крупности город в Югре может ожидать ворох коррупционных скандалов. Экс-прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов занял место Еременко в прокуратуре Сургутского района.

В Радужный переехал бывший прокурор Мегиона Александр Остальцов. Экс-руководитель прокуратуры Югорска Михаил Киселев стал природоохранным прокурором всего ХМАО, а его прежнюю должность занял Олег Мавлютов. Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова ведомство Мегиона возглавил Александр Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя прокурора в Сургуте.

УФСИН

Осенью региональный УФСИН получил нового начальника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осенью в Югре состоялось назначение нового начальника регионального УФСИН — им стал Владимир Драшников, который прежде являлся первым заместителем начальника управления в республике Коми. Прежний руководитель Александр Федоров был переведен на службу в центральный аппарат российского УФСИН. Драшников в качестве приоритетов в своей работе назвал курс на трудоустройство заключенных и расширение количества исправительных центров.