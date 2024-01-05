05 января 2024

Пермские красавицы, которые завоевали мировые подиумы в 2023 году

Одних признали самыми привлекательными, другие вернулись без корон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячки представляли страну и край на зарубежных конкурсах красоты Фото:

В 2023 году пермячки не раз выигрывали престижные титулы на международных конкурсах красоты. Девушки составили серьезную конкуренцию моделям из других стран. О том, кто одержал громкую победу, а кто вернулся ни с чем — в материале URA.RU

Вторая вице-миссис Supermodel Worldwide — 2023

Пермская учительница начальных классов Софья Чунарева произвела фурор на конкурсе «Mrs. Supermodel Worldwide — 2023», который проходил в Индии. Она вошла в тройку самых красивых девушек планеты, а также забрала награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. Про Софью известно, что она замужем и у нее есть сын.

Во время подготовки к конкурсу Софья Чунарева вместе с другими участницами принимали участие в социальных акциях. Конкурсантки посещали госпитали и учебные заведения Индии. Основной целю их визитов была защита прав женщин.

В качестве национального костюма девушка выбрала наряд Снегурочки
В качестве национального костюма девушка выбрала наряд Снегурочки

Mrs Fashion Icon

Сотрудница пермского банка Ольга Попова вошла в десятку самых красивых девушек мира на престижном конкурсе красоты «Mrs Worldwide — 2023». Он проходил осенью в Сингапуре. Конкуренцию пермячке составили 24 девушки из стран Азии и Европы. Несмотря на то, что Ольга Попова не получила главную корону проекта, ей дали титул «Mrs Fashion Icon».

Ольга Попова на конкурсе национальных костюмов выступала в огромном кокошнике
Ольга Попова на конкурсе национальных костюмов выступала в огромном кокошнике

Миссис Красавица мира — 2023

Пермская модель Евангелина Верещагина получила звание одной из красивейших женщин России и стран СНГ. Для этого ей не пришлось выезжать за пределы страны. Конкурс «Фотомодель мира — 2023» с участием пермячки прошел в Сочи. Она завоевала корону и титул «Миссис Красавица мира — 2023». Для девушки это далеко не первый конкурс красоты. Также она регулярно участвует в показах дизайнеров за рубежом. Сейчас пермячка планирует открыть свое агентство, где будет организовывать модные шоу и конкурсы красоты и продвигать моделей за границей.

Девушка постоянно участвует в зарубежных показах
Девушка постоянно участвует в зарубежных показах

«Мисс Офис Пермь — 2023»

Секретарь-референт пермской дорожной компании Валерия Морозова принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в Москве. За звание главной офисной красотки вместе с ней боролись девушки из регионов России, а также из Турции, Японии и Испании. Чтобы попасть в финал, пермячка разработала контент-план, активно вела свои социальные сети и снимала веселые ролики. Валерия Морозов вошла в топ-30 и получила звание «Мисс Офис Пермь — 2023».

Валерию на конкурсе поддерживали родные
Валерию на конкурсе поддерживали родные
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В 2023 году пермячки не раз выигрывали престижные титулы на международных конкурсах красоты. Девушки составили серьезную конкуренцию моделям из других стран. О том, кто одержал громкую победу, а кто вернулся ни с чем — в материале URA.RU Пермская учительница начальных классов Софья Чунарева произвела фурор на конкурсе «Mrs. Supermodel Worldwide — 2023», который проходил в Индии. Она вошла в тройку самых красивых девушек планеты, а также забрала награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. Про Софью известно, что она замужем и у нее есть сын. Во время подготовки к конкурсу Софья Чунарева вместе с другими участницами принимали участие в социальных акциях. Конкурсантки посещали госпитали и учебные заведения Индии. Основной целю их визитов была защита прав женщин. Сотрудница пермского банка Ольга Попова вошла в десятку самых красивых девушек мира на престижном конкурсе красоты «Mrs Worldwide — 2023». Он проходил осенью в Сингапуре. Конкуренцию пермячке составили 24 девушки из стран Азии и Европы. Несмотря на то, что Ольга Попова не получила главную корону проекта, ей дали титул «Mrs Fashion Icon». Пермская модель Евангелина Верещагина получила звание одной из красивейших женщин России и стран СНГ. Для этого ей не пришлось выезжать за пределы страны. Конкурс «Фотомодель мира — 2023» с участием пермячки прошел в Сочи. Она завоевала корону и титул «Миссис Красавица мира — 2023». Для девушки это далеко не первый конкурс красоты. Также она регулярно участвует в показах дизайнеров за рубежом. Сейчас пермячка планирует открыть свое агентство, где будет организовывать модные шоу и конкурсы красоты и продвигать моделей за границей. Секретарь-референт пермской дорожной компании Валерия Морозова принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в Москве. За звание главной офисной красотки вместе с ней боролись девушки из регионов России, а также из Турции, Японии и Испании. Чтобы попасть в финал, пермячка разработала контент-план, активно вела свои социальные сети и снимала веселые ролики. Валерия Морозов вошла в топ-30 и получила звание «Мисс Офис Пермь — 2023».
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