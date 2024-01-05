Пермские красавицы, которые завоевали мировые подиумы в 2023 году

Одних признали самыми привлекательными, другие вернулись без корон

06 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Пермячки представляли страну и край на зарубежных конкурсах красоты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2023 году пермячки не раз выигрывали престижные титулы на международных конкурсах красоты. Девушки составили серьезную конкуренцию моделям из других стран. О том, кто одержал громкую победу, а кто вернулся ни с чем — в материале URA.RU Вторая вице-миссис Supermodel Worldwide — 2023 Пермская учительница начальных классов Софья Чунарева произвела фурор на конкурсе «Mrs. Supermodel Worldwide — 2023», который проходил в Индии. Она вошла в тройку самых красивых девушек планеты, а также забрала награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. Про Софью известно, что она замужем и у нее есть сын. Во время подготовки к конкурсу Софья Чунарева вместе с другими участницами принимали участие в социальных акциях. Конкурсантки посещали госпитали и учебные заведения Индии. Основной целю их визитов была защита прав женщин. В качестве национального костюма девушка выбрала наряд Снегурочки Фото со страницы Софьи Чунаревой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id120811677 Mrs Fashion Icon Сотрудница пермского банка Ольга Попова вошла в десятку самых красивых девушек мира на престижном конкурсе красоты «Mrs Worldwide — 2023». Он проходил осенью в Сингапуре. Конкуренцию пермячке составили 24 девушки из стран Азии и Европы. Несмотря на то, что Ольга Попова не получила главную корону проекта, ей дали титул «Mrs Fashion Icon». Ольга Попова на конкурсе национальных костюмов выступала в огромном кокошнике Фото со страницы в социальных сетях Ольги Поповой Миссис Красавица мира — 2023 Пермская модель Евангелина Верещагина получила звание одной из красивейших женщин России и стран СНГ. Для этого ей не пришлось выезжать за пределы страны. Конкурс «Фотомодель мира — 2023» с участием пермячки прошел в Сочи. Она завоевала корону и титул «Миссис Красавица мира — 2023». Для девушки это далеко не первый конкурс красоты. Также она регулярно участвует в показах дизайнеров за рубежом. Сейчас пермячка планирует открыть свое агентство, где будет организовывать модные шоу и конкурсы красоты и продвигать моделей за границей. Девушка постоянно участвует в зарубежных показах Фото со страницы Евагелины Верещагиной в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/evangelinavereschagina «Мисс Офис Пермь — 2023» Секретарь-референт пермской дорожной компании Валерия Морозова принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в Москве. За звание главной офисной красотки вместе с ней боролись девушки из регионов России, а также из Турции, Японии и Испании. Чтобы попасть в финал, пермячка разработала контент-план, активно вела свои социальные сети и снимала веселые ролики. Валерия Морозов вошла в топ-30 и получила звание «Мисс Офис Пермь — 2023». Валерию на конкурсе поддерживали родные Фото со страницы Валерии Морозовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/valeryfrost Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году пермячки не раз выигрывали престижные титулы на международных конкурсах красоты. Девушки составили серьезную конкуренцию моделям из других стран. О том, кто одержал громкую победу, а кто вернулся ни с чем — в материале URA.RU Пермская учительница начальных классов Софья Чунарева произвела фурор на конкурсе «Mrs. Supermodel Worldwide — 2023», который проходил в Индии. Она вошла в тройку самых красивых девушек планеты, а также забрала награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. Про Софью известно, что она замужем и у нее есть сын. Во время подготовки к конкурсу Софья Чунарева вместе с другими участницами принимали участие в социальных акциях. Конкурсантки посещали госпитали и учебные заведения Индии. Основной целю их визитов была защита прав женщин. Сотрудница пермского банка Ольга Попова вошла в десятку самых красивых девушек мира на престижном конкурсе красоты «Mrs Worldwide — 2023». Он проходил осенью в Сингапуре. Конкуренцию пермячке составили 24 девушки из стран Азии и Европы. Несмотря на то, что Ольга Попова не получила главную корону проекта, ей дали титул «Mrs Fashion Icon». Пермская модель Евангелина Верещагина получила звание одной из красивейших женщин России и стран СНГ. Для этого ей не пришлось выезжать за пределы страны. Конкурс «Фотомодель мира — 2023» с участием пермячки прошел в Сочи. Она завоевала корону и титул «Миссис Красавица мира — 2023». Для девушки это далеко не первый конкурс красоты. Также она регулярно участвует в показах дизайнеров за рубежом. Сейчас пермячка планирует открыть свое агентство, где будет организовывать модные шоу и конкурсы красоты и продвигать моделей за границей. Секретарь-референт пермской дорожной компании Валерия Морозова принимала участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проходил в Москве. За звание главной офисной красотки вместе с ней боролись девушки из регионов России, а также из Турции, Японии и Испании. Чтобы попасть в финал, пермячка разработала контент-план, активно вела свои социальные сети и снимала веселые ролики. Валерия Морозов вошла в топ-30 и получила звание «Мисс Офис Пермь — 2023».