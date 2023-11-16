Пермячка будет организовывать показы и конкурсы красоты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Модель из Перми Евангелина Верещагина, которая получила звание «Миссис красавица мира — 2023», решила открыть свое агентство. Она будет отправлять начинающих моделей работать по контракту за границей и организовывать конкурсы красоты, рассказала пермячка в своих социальных сетях.

«Я созрела, чтобы открыть свое агентство. Только оно будет не модельное, а подиумное. Буду заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру», — заявила Верещагина.

Также она отметила, что при агентстве не будет школы моделей, которую обычно открывают директора подобных организаций. У пермячки нет времени заниматься обучением. Сейчас модель выбирает имя для агентства. Дата открытия пока неизвестна.

Ранее Евангелина Верещагина получила титул «Миссис красавица мира — 2023» на конкурсе «Фотомодель мира», который проходил с 26 по 30 сентября 2023 года в Сочи. Пермячка выиграла путевку на следующий этап конкурса в Южную Корею. Также она работает моделью, участвует в показах дизайнеров в ОАЭ и Турции, и ведет свой блог про путешествия.

Пермячка стала победительницей в номинации «Миссис Красавица Мира» на конкурсе «Фотомодель мира» Фото со страницы в соцсети «ВКонтакте» Евангелины Верещагиной, https://vk.com/evangelinavereschagina