16 ноября 2023

«Красавица мира» из Перми планирует продвигать начинающих моделей за границей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Пермячка будет организовывать показы и конкурсы красоты Фото:

Модель из Перми Евангелина Верещагина, которая получила звание «Миссис красавица мира — 2023», решила открыть свое агентство. Она будет отправлять начинающих моделей работать по контракту за границей и организовывать конкурсы красоты, рассказала пермячка в своих социальных сетях.

«Я созрела, чтобы открыть свое агентство. Только оно будет не модельное, а подиумное. Буду заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру», — заявила Верещагина.

Также она отметила, что при агентстве не будет школы моделей, которую обычно открывают директора подобных организаций. У пермячки нет времени заниматься обучением. Сейчас модель выбирает имя для агентства. Дата открытия пока неизвестна.

Ранее Евангелина Верещагина получила титул «Миссис красавица мира — 2023» на конкурсе «Фотомодель мира», который проходил с 26 по 30 сентября 2023 года в Сочи. Пермячка выиграла путевку на следующий этап конкурса в Южную Корею. Также она работает моделью, участвует в показах дизайнеров в ОАЭ и Турции, и ведет свой блог про путешествия.

Пермячка стала победительницей в номинации «Миссис Красавица Мира» на конкурсе «Фотомодель мира»
Пермячка стала победительницей в номинации «Миссис Красавица Мира» на конкурсе «Фотомодель мира»
Модель часто принимает участие в модных шоу ОАЭ и Турции
Модель часто принимает участие в модных шоу ОАЭ и Турции

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Модель из Перми Евангелина Верещагина, которая получила звание «Миссис красавица мира — 2023», решила открыть свое агентство. Она будет отправлять начинающих моделей работать по контракту за границей и организовывать конкурсы красоты, рассказала пермячка в своих социальных сетях. «Я созрела, чтобы открыть свое агентство. Только оно будет не модельное, а подиумное. Буду заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру», — заявила Верещагина. Также она отметила, что при агентстве не будет школы моделей, которую обычно открывают директора подобных организаций. У пермячки нет времени заниматься обучением. Сейчас модель выбирает имя для агентства. Дата открытия пока неизвестна. Ранее Евангелина Верещагина получила титул «Миссис красавица мира — 2023» на конкурсе «Фотомодель мира», который проходил с 26 по 30 сентября 2023 года в Сочи. Пермячка выиграла путевку на следующий этап конкурса в Южную Корею. Также она работает моделью, участвует в показах дизайнеров в ОАЭ и Турции, и ведет свой блог про путешествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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