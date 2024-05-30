Губернатор Комарова подала в отставку: главное за день

Утром 30 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о том, что уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона стал экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук. URA.RU собрало всю информацию в одном дайджесте.
Встреча с заместителями
Накануне своей отставки и на фоне слухов об этом Комарова собрала заместителей на закрытое совещание. Как рассказал инсайдер URA.RU, на встрече она объявила подчиненным о своем решении. На встрече, по словам другого источника, присутствовал мэр Тюмени Руслах Кухарук, который несколько часов спустя стал временно исполняющим обязанности главы ХМАО.
Официальное заявление и обращение к югорчанам
После встречи с замами Наталья Комарова объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом она сообщила в своем tg-канале.
«Завершаю работу в качестве губернатора Автономного округа. Перехожу на другую работу», — заявила Комарова.
Экс-губернатор также записала видеообращение к югорчанам. Она поблагодарила их за совместный труд во время ее работы главой региона.
«Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку. Каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к Родине. Югра — ты в сердце всегда», — заявила Комарова.
Прощание с политэлитами
После официального заявления об отставке Наталья Комарова на закрытой встрече попрощалась с политэлитами региона. Депутаты Думы ХМАО ради этого прервали очередное заседание парламента.
«Прощание политбомонда ХМАО с губернатором Комаровой заняло от силы пять минут. Половина присутствующих не смогла сдержать слез», — сообщает журналист агентства.
Сама Комарова тоже не сдержала эмоций, прощаясь с коллегами, хотя слез не пускала. «Я девочка, могу и заплакать», — так, по словам собеседников агентств, завершила свое обращение к югорским чиновникам и депутатам Комарова.
На прощании с главой региона были почти все парламентарии, вице-губернаторы ХМАО и директоры департаментов. Посетил закрытую встречу и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Комаровой подарили букет желтых роз.
Президент назначил врио главы ХМАО
Президент России Владимир Путин предложил тюменскому мэру Руслану Кухаруку должность губернатора ХМАО. «Владимир Путин провел рабочую встречу с Русланом Кухаруком, в ходе которой предложил ему занять должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано на официальном сайте Кремля. Кухарук на предложение президента согласился.
Планы Кухарука на работу
Руслан Кухарук сделал первое заявление после предложения Путина возглавить ХМАО. Он пообещал президенту продолжить развитие округа в уже привычном для региона направлении и заметил, что ХМАО — очень серьезный стратегический регион. «Существенный вклад в экономику страны он сегодня вносит. Первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития», — отметил Кухарук.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обозначил главные задачи врио губернатора ХМАО Кухарука на новом посту. Это достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров, сообщает официальный telegram-канал представительства.
«Убежден, что Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит множество задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров», — указано в публикации.
Кто войдет в команду Кухарука
После назначения Руслана Кухарука врио губернатором ХМАО в политтусовках Тюменской области и северного региона начались разговоры о том, как новый глава будет строить команду. «На первом этапе он точно никого с собой не повезет, там все укомплектовано и налажено. Все четко работает. Да и не его это стиль. Так было и тогда, когда он стал мэром Тюмени», — рассказал источник. Есть предположение, что Кухарук может усилить команду кем-то из близкого круга после выборов в сентябре.
Выборы нового губернатора ХМАО
Дума ХМАО официально изберет нового губернатора 8 сентября, в Единый день голосования. Кандидатов президенту РФ Владимиру Путину предложит губернатор Тюменской области Александр Моор из числа выбранных региональными отделениями партий (ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров» — не более трех от каждой), а глава государства уже представит их в окружное заксобрании. Таков порядок выборов главы региона согласно окружному законодательству.
Далее Моор должен сформировать список не менее чем из пяти кандидатур 29 июля. Путин к 18 августа определит шорт-лист из трех претендентов. Избранным будет считаться тот кандидат, за которого проголосует большинство от установленного числа депутатов окружной думы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!