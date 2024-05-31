«Залез в окно к барыге»: анонимная колонка пермского полицейского

Откровенный рассказ оперативника о задержаниях, нарушении закона и цыгане, сидящем в вазе

01 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Оперативник МВД проработал в полиции более 15 лет Фото: Илья Московец © URA.RU 2024 год — знаковый для полиции Пермского края. В этом году, по данным источников URA.RU, сменится начальник краевого главка Александр Щеглов и ряд его заместителей. Также планируется уход на пенсию начальника городского УМВД Станислава Кравченко. За рядом новостей о кадровых перестановках важно не забывать о том, с чем ежедневно сталкиваются оперативники краевого МВД. Полицейский из Перми, работающий оперативником более 15 лет, написал для URA.RU анонимную колонку, где без идеализации службы рассказал, с чем ему приходилось сталкиваться за годы работы и что стало для него ужасным открытием. Всегда ходишь по краю В 2012 году, когда я только начинал работать оперативником уголовного розыска, нам поступило сообщение, что в «Сталинке» в квартире на третьем этаже предположительно варят метамфетамин. Начальник уголовного розыска дал команду меня «обкатать» (взять на задание для получения опыта — прим. ред.). Когда прибыли на адрес дверь на, разумеется, никто не открыл. При этом из квартиры доносился резкий химический запах. Коллеги сказали мне, что нужно заходить через окно. Благо рядом была пожарная лестница и по ней я поднялся на третий этаж, ногой выбил раму, проник в помещение и задержал наркомана. Оперативники МВД ездят на задержания преступников Фото: Илья Московец © URA.RU На кухне, естественно, располагалась лаборатория с большим количеством химических реагентов, имеющих ужасный запах. Я открыл коллегам дверь изнутри, и мы сделали осмотр места происшествия и другие необходимые процедуры. Проблема была только в одном — на тот момент я не понимал, что, по сути, совершаю преступление, ведь для того, чтобы героически выбивать окна или двери уголовное дело уже должно быть возбуждено, а следователь должен дать санкцию на проведение обыска. Получается, что тогда я незаконно проник в квартиру, а запах не мог быть основанием для проникновения. Благо, тогда это не повлекло никаких последствий за такое нарушение. Но в будущем я был более внимателен к своим действиям. Ужас, творящийся рядом с нами В первый год работы в полиции я пошел дежурить на проведение оперативно-профилактических мероприятий с инспектором ПДН. Она обходила подопечных. Пока я с ней не прошел, я даже не догадывался, что в наших домах, обычных, среднестатистических домах, может творится такое, что просто уму непостижимо. Я заходил в квартиру, где дети ползали в своих собственных фекалиях. За ними ухаживали какие-то бабушки, тети, полупьяные мужики. Ухаживали как могли, естественно. В одной из квартир женщина со слезами на глазах просила забрать от нее двухлетнюю внучку, потому что она уже практически ослепла и бабушке тяжело было ухаживать за ребенком, а мать девочки где-то пила. На тот момент малышка уже второй день была не кормленная. Весь пол и все окна были заклеены какими-то газетами и бумагами. В квартире не было ни салфеток, ни присыпок, у ребенка на коже было сильнейшее раздражение. Это на самом деле страшно! Тогда оформили изъятие ребенка. Когда мы вышли из квартиры я был немного белым, потому что раньше я сталкивался с обычными жуликами, а тут пришлось лицезреть что происходит за дверями соседней квартиры. Самое ужасное, что эта девочка жила со мной в одном доме, а я даже и не знал ничего. Странные граждане Каждую весну и осень в органы правопорядка приходят не совсем адекватные граждане. Как-то ко мне пришел парень. Он опрятно выглядел и вполне адекватно разговаривал. Он абсолютно всерьез начал рассказывать мне историю о телефонных мошенниках. Сказал, что ему позвонили, сказали перевести деньги на определенный банковский счет. Я начал оформлять заявление и тогда парень спросил не говорят ли эти голоса со мной. На мой удивленный ответ, что мне никто не звонил, он сказал: «Вы не поняли, я слышал их из своей головы». Пермяки приходят в дежурную часть писать заявления Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU И вот это самое неприятное в работе оперативника, когда ты берешь заявление в дежурной части, а потом выясняется, что заявитель психически нездоров. Ты прекрасно понимаешь, что смысла принимать заявление нет, но по закону ты все же обязан это сделать. В итоге полицейским приходится писать, что человек перевел деньги, потому что ему это сказали сделать голоса в голове. Потерпевший полагает, что это сделали люди с Марса. Однажды пришла женщина и рассказала, что в ее квартиру проник цыган, живущий этажом выше. Когда я начал оформлять заявление, женщина сообщила, что этот цыган иногда прячется у нее в буфете в вазе. А иногда он вылезает из вазы и хитро на нее смотрит. Эта же женщина утверждала, что кто-то неизвестный роется в ее нижнем белье и специально подкидывает мух на балкон, чтобы они наводняли его. Спорить с такими людьми бесполезно, приходится принимать заявления от таких персонажей и каким-то образом реагировать на них. Отсутствие премий Как-то утром собирается оперативка в уголовном розыске. Из строящегося здания МВД похищены все батареи отопления. То есть преступник был настолько наглый, что знал о том, что строится здание полиции и похитил абсолютно все радиаторы со стройки. Предположительно установили личность этого гражданина. Квартиру проверили, всех соседей опросили, но его давно никто не видел. Начальник отдела пообещал выплатить премию сотруднику, который поймает жулика. Стоит понимать, что премии — это не самая распространенная вещь в органах внутренних дел. В тот день я пошел дежурить на проведение оперативно-профилактических мероприятий с инспектором ПДН. Разговорился с ней и оказалось, что подозреваемый в краже радиаторов когда-то был ее подопечным. Он состоял у нее на учете как неблагополучный. Коллега сказала, что знает, где живет отец предполагаемого воришки и мы отправились туда. Подойдя к дому, я увидел свет в окне второго этажа. Залез на дерево и в окне увидел нашего жулика. Позвонил начальнику моего отдела, а когда он приехал, и мы постучали в дверь квартиры, то нам открыл наш фигурант. Сразу после задержания он рассказал куда спрятал все радиаторы отопления. Премию мне, к слову, так и не дали. Данная колонка — это личный опыт полицейского. Опубликованный рассказа не несет в себе цели обобщить работу всех сотрудников краевого МВД. Если у вас есть интересные истории — пишите. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

2024 год — знаковый для полиции Пермского края. В этом году, по данным источников URA.RU, сменится начальник краевого главка Александр Щеглов и ряд его заместителей. Также планируется уход на пенсию начальника городского УМВД Станислава Кравченко. За рядом новостей о кадровых перестановках важно не забывать о том, с чем ежедневно сталкиваются оперативники краевого МВД. Полицейский из Перми, работающий оперативником более 15 лет, написал для URA.RU анонимную колонку, где без идеализации службы рассказал, с чем ему приходилось сталкиваться за годы работы и что стало для него ужасным открытием. Всегда ходишь по краю В 2012 году, когда я только начинал работать оперативником уголовного розыска, нам поступило сообщение, что в «Сталинке» в квартире на третьем этаже предположительно варят метамфетамин. Начальник уголовного розыска дал команду меня «обкатать» (взять на задание для получения опыта — прим. ред.). Когда прибыли на адрес дверь на, разумеется, никто не открыл. При этом из квартиры доносился резкий химический запах. Коллеги сказали мне, что нужно заходить через окно. Благо рядом была пожарная лестница и по ней я поднялся на третий этаж, ногой выбил раму, проник в помещение и задержал наркомана. На кухне, естественно, располагалась лаборатория с большим количеством химических реагентов, имеющих ужасный запах. Я открыл коллегам дверь изнутри, и мы сделали осмотр места происшествия и другие необходимые процедуры. Проблема была только в одном — на тот момент я не понимал, что, по сути, совершаю преступление, ведь для того, чтобы героически выбивать окна или двери уголовное дело уже должно быть возбуждено, а следователь должен дать санкцию на проведение обыска. Получается, что тогда я незаконно проник в квартиру, а запах не мог быть основанием для проникновения. Благо, тогда это не повлекло никаких последствий за такое нарушение. Но в будущем я был более внимателен к своим действиям. Ужас, творящийся рядом с нами В первый год работы в полиции я пошел дежурить на проведение оперативно-профилактических мероприятий с инспектором ПДН. Она обходила подопечных. Пока я с ней не прошел, я даже не догадывался, что в наших домах, обычных, среднестатистических домах, может творится такое, что просто уму непостижимо. Я заходил в квартиру, где дети ползали в своих собственных фекалиях. За ними ухаживали какие-то бабушки, тети, полупьяные мужики. Ухаживали как могли, естественно. В одной из квартир женщина со слезами на глазах просила забрать от нее двухлетнюю внучку, потому что она уже практически ослепла и бабушке тяжело было ухаживать за ребенком, а мать девочки где-то пила. На тот момент малышка уже второй день была не кормленная. Весь пол и все окна были заклеены какими-то газетами и бумагами. В квартире не было ни салфеток, ни присыпок, у ребенка на коже было сильнейшее раздражение. Это на самом деле страшно! Тогда оформили изъятие ребенка. Когда мы вышли из квартиры я был немного белым, потому что раньше я сталкивался с обычными жуликами, а тут пришлось лицезреть что происходит за дверями соседней квартиры. Самое ужасное, что эта девочка жила со мной в одном доме, а я даже и не знал ничего. Странные граждане Каждую весну и осень в органы правопорядка приходят не совсем адекватные граждане. Как-то ко мне пришел парень. Он опрятно выглядел и вполне адекватно разговаривал. Он абсолютно всерьез начал рассказывать мне историю о телефонных мошенниках. Сказал, что ему позвонили, сказали перевести деньги на определенный банковский счет. Я начал оформлять заявление и тогда парень спросил не говорят ли эти голоса со мной. На мой удивленный ответ, что мне никто не звонил, он сказал: «Вы не поняли, я слышал их из своей головы». И вот это самое неприятное в работе оперативника, когда ты берешь заявление в дежурной части, а потом выясняется, что заявитель психически нездоров. Ты прекрасно понимаешь, что смысла принимать заявление нет, но по закону ты все же обязан это сделать. В итоге полицейским приходится писать, что человек перевел деньги, потому что ему это сказали сделать голоса в голове. Потерпевший полагает, что это сделали люди с Марса. Однажды пришла женщина и рассказала, что в ее квартиру проник цыган, живущий этажом выше. Когда я начал оформлять заявление, женщина сообщила, что этот цыган иногда прячется у нее в буфете в вазе. А иногда он вылезает из вазы и хитро на нее смотрит. Эта же женщина утверждала, что кто-то неизвестный роется в ее нижнем белье и специально подкидывает мух на балкон, чтобы они наводняли его. Спорить с такими людьми бесполезно, приходится принимать заявления от таких персонажей и каким-то образом реагировать на них. Отсутствие премий Как-то утром собирается оперативка в уголовном розыске. Из строящегося здания МВД похищены все батареи отопления. То есть преступник был настолько наглый, что знал о том, что строится здание полиции и похитил абсолютно все радиаторы со стройки. Предположительно установили личность этого гражданина. Квартиру проверили, всех соседей опросили, но его давно никто не видел. Начальник отдела пообещал выплатить премию сотруднику, который поймает жулика. Стоит понимать, что премии — это не самая распространенная вещь в органах внутренних дел. В тот день я пошел дежурить на проведение оперативно-профилактических мероприятий с инспектором ПДН. Разговорился с ней и оказалось, что подозреваемый в краже радиаторов когда-то был ее подопечным. Он состоял у нее на учете как неблагополучный. Коллега сказала, что знает, где живет отец предполагаемого воришки и мы отправились туда. Подойдя к дому, я увидел свет в окне второго этажа. Залез на дерево и в окне увидел нашего жулика. Позвонил начальнику моего отдела, а когда он приехал, и мы постучали в дверь квартиры, то нам открыл наш фигурант. Сразу после задержания он рассказал куда спрятал все радиаторы отопления. Премию мне, к слову, так и не дали. Данная колонка — это личный опыт полицейского. Опубликованный рассказа не несет в себе цели обобщить работу всех сотрудников краевого МВД. Если у вас есть интересные истории — пишите.