После атаки ВСУ произошло возгорание на парковке «Мираторга»

Движение поездов через станцию Домодедово (Подмосковье) остановлено на фоне атаки БПЛА. Кроме того, на парковке российской агропромышленной компании «Мираторг», которая также находится в Домодедово, произошло возгорание. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Инцидент произошел после атаки беспилотников ВСУ по региону.
«Произошло возгорание на парковке „Мираторга“, — написала Евгения Хрусталева в своем telegram-канале. Она добавила, что через ж/д станцию Домодедово остановлено движение поездов. В аэропорту временно ограничен прием и вылет самолетов.
На месте работают экстренные службы и спасатели. Всего в районе Московской области сбито 65 беспилотников ВСУ.
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