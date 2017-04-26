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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:12  26 апреля 2017 1

Дубровский нашел строителей конгресс-холла в Челябинске

Церемония открытия Почетного консульства Венгрии. Челябинск, балла янош, посол венгрии
Яноша Баллу в Челябинске встретили заманчивыми предложениямиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский предложил венгерским компаниям поучаствовать в строительстве конгресс-холла в Челябинске, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. Детали предполагается обсудить на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Предложение прозвучало на встрече главы Южного Урала и посла Венгрии Яноша Балла, приехавшего в Челябинск в среду, 26 апреля, на открытие Почетного консульства Венгрии. Дубровский напомнил также о совместном российско-венгерском проекте по строительству комплекса по хранению и переработке сельхозпродукции в индустриальном парке «Малая Сосновка».

Присутствовавший на встрече представитель водопроводной компании Будапешта Янош Гомбасеги подтвердил интерес к модернизации системы водоснабжения областного центра. Дубровский пригласил его к участию в концессионном конкурсе.

Алексей Шумов
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