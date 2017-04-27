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Главные новости Пермского края
08:19  27 апреля 2017 2

На бывшем сайте пермского отделения «Родины» разместили порно. ФОТО

Форум партии
Пермское отделение партии "Родина" втянули в неприличный скандалФото: Владимир Андреев © URA.RU

На бывшем сайте пермского регионального партии «Родина» разместили порнографический контент.

В ноябре прошлого года портал отключили за неуплату хостинга. Руководство краевого отделения сейчас занимается разработкой нового сайта. Местные политики из партии в курсе проблемы с нелегальным наполнением бывшего сайта и намерены решить проблему.

«Мы в курсе. Сейчас занимаемся разработкой нового сайта, старый будем закрывать», — заявил председатель пермского отделения «Родины» Андрей Машин изданию Business Class.

Пермский Роскомнадзор не исключает, что сайт с порнографическим контентом заблокируют по решению суда.

На сайте партии разместили видео для взрослых
Фото: скрин с бывшего сайта первого отделения партии «Родина»

Лев Истомин
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