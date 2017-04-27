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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:28  27 апреля 2017 5

На Урале подростки на машине упали с плотины в реку. ФОТО, ВИДЕО

Молодые люди получили переохлаждение, но медпомощь не потребоваласьФото: очевидец

В Нижней Туре трое молодых людей упали на машине с высоты пяти метров в реку. Подростки получили переохлаждение, но госпитализация не потребовалась.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции 27 апреля, в половине шестого утра. Стало известно, что автомобиль «Хендай», пробив ограждение на плотине, упал в реку Туру с высоты пяти метров. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники ГИБДД.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, в машине находись трое пьяных молодых людей 16, 17 и 18 лет. За рулем машины был 18-летний Андрей Крикунов. К тому времени, как молодых людей достали из реки, они успели получить сильное переохлаждение. У одного из них сломан нос, больше никаких травм у подростков не обнаружили и отпустили их домой. Автомобиль по-прежнему остается в реке.

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Фото: очевидец

Александр Лукманов
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