Бастрыкина возмутила подмена лекарства ребенку-инвалиду в Челябинской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о необеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом в Челябинской области. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
«Семилетний мальчик-инвалид с 2019 года принимал жизненно необходимый препарат. Однако с августа прошлого года ребенку стали выписывать рецепты на получение льготного аналога, не прошедшего клинических испытаний. Мать ребенка опасается, что замена лекарства может повлечь ухудшение состояния», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Как сообщает информцентр ведомства, по обращению женщины в региональном управлении СКР по этому факту неоднократно возбуждались уголовные дела, однако они были закрыты в прокуратуре. В региональном следственном управлении вновь возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ затребовал у и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Константина Правосудова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
