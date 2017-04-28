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Главные новости Пермского края
17:27  28 апреля 2017 0

Пермь заволокло дымом. Горело рядом со штабом «Единой России». ФОТО

Пожар был виден из разных районов городаФото: группа ВК "Мой город - Пермь"

Из-за пожара на складе макулатуры почти всю Пермь заволокло дымом. Рядом с полыхающим зданием находится отделение «Единой России».

Пожар произошел в пятницу, 28 апреля, около 14:00 по адресу ул. Рабочая, 19/1 рядом с фабрикой «Гознак». Там находится склад макулатуры.

«Площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Огонь уже потушен. В результате пожара никто не пострадал, угрозы возгорания соседних зданий нет», — рассказала «URA.RU» официальный представитель краевого ГУ МЧС Оксана Бутина.

Кстати, по соседству со сгоревшим складом находится МКУ Благоустройство Дзержинского района и отделение «Единой России».

Сейчас причины происшествия и размер ущерба устанавливается.

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Фото: группа ВК «Мой город — Пермь»

Анна Белкина
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