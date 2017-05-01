17:03 01 мая 2017 5

Лозунги праздника не сменились, но, по мнению жителей Салехарда, они остаются актуальными Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Под громогласное «Мир! Труд! Май!» в столицу Ямала пришло праздничное шествие в честь Дня солидарности трудящихся. Праздник был традиционно многолюден, но люди забыли, для чего он был придуман.

Праздничная колонна с шарами и транспарантами стартовала в полдень от городской администрации. Шествие возглавляли старожилы и ветераны. Он бодро распевали «Катюшу» и прочие хиты свое молодости. Из динамиков на столбах играла совсем другая музыка, но, кажется, это никого не смутило. Бравые участники Первомая смогли перекричать мегафоны.

Колонна весело и бодро двигалась по городу. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться демонстрацией и заснять шествие на мобильный телефон. Участники охотно позировали фотографам и выкрикивали традиционные майские лозунги. Так праздник добрался до главной праздничной площади.

1/5 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде с утра около «-2» и дует прохладный ветер. Но он не смог остудить праздничного настроения жителей города. Пожалуй, именно старики стали самыми активными участниками всего этого действа. Они без устали аплодировали, выкрикивали поздравления, пели песни практически готовы были пуститься в пляс.

У микрофона побывали председатель окружного отделения движения «В защиту человека труда» Петр Коротков, председатель салехардского союза авиадиспетчеров России Андрей Плесовских, член городского Совета ветеранов Валентина Гостева, председатель совета молодых педагогов, учительница Обдорской гимназии Александра Лыскова. В этот день уважаемые горожане решили не говорить о насущном и ограничились лишь поздравлением с праздником и весной.

«Как здорово, что весна и труд объединяют разные поколения. Это праздник единства и сплоченности всех. Мирного труда вам, крепкого здоровья, благополучия в доме и доброго весеннего настроения», — поздравила собравшихся Александра Лыскова.

Для большинства первомай перестал быть поводом говорить о проблемах. Наоборот, это повод о проблемах забыть и наладиться выходными и весной, пусть и пока еще прохладной. «Лишний выходной — лишний повод побыть с семьей, отдохнуть. Многие знакомые на все майские праздники вообще в отпуск уехали, Это же отлично», — утверждает жительница Салехарда.

Среди участников шествия присудствовали некоторые депутаты городской думы Салехарда. Из регионального Заксобрания на праздник пришел только депутат Валерий Степанченко. Никого из высокопоставленных политиков и среди участников митинга замечено не было.