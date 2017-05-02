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11:30  02 мая 2017 0

На Ямале при пожаре погибла молодая женщина. Следователи ищут виновных

Пожар в Лабытнанги, пожарный, пожар
В Салехарде горел деревянный домФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде во время тушения пожара в деревянном двухэтажном доме на улице Мира спасатели обнаружили тело женщины. Предварительно — она погибла от отравления угарным газом. Следственный комитет начал проверку.

Пожар произошел 30 апреля около 3 часов ночи. В тушении задействовали 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Огнем повреждена одна из квартир дома на площади 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Следователи начали доследственную проверку гибели 38-летней женщины. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Точные причины и ущерб пока выясняются, добавили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямалу.

Вячеслав Егоров
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