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03 мая 2017
02 мая 2017
17:49  03 мая 2017 0

Комарова придумала собственные правила приема на госслужбу. «URA.RU» знает, что изменилось

Послание Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
В правительстве ХМАО принят новый формат отбора кандидатов на должности глав окружных департаментовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре запущен новый формат отбора кандидатов на руководящие должности госслужбы. Соответствующий документ (копия есть в распоряжении «URA.RU») подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Новая кадровая политика основана на принятой ранее в Югре концепции человеческого капитала в органах власти региона. Согласно принятому губернатором распоряжению, пока изменения коснутся назначения госслужащих в социальной сфере. Речь идет о должностях директоров департаментов культуры, социального развития, молодежной политики и образования, физической культуры и спорта, здравоохранения. Позднее список планируется расширить.

«Лучшие кадры в органах власти — это цель, поставленная нашим губернатором. Система во многом обновлена, добавлены новые элементы: система экспертного отбора, тестирование по современным методикам, внедрение системы профилей должности и прочие. Сохраняется общественная оценка, а само привлечение делается более открытым», — прокомментировала директор окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирина Астапенко.

Итоговое решение о назначениях будет принимать губернатор Наталья Комарова по итогам собеседования с каждым из претендентов. При этом новый порядок отбора кандидатов на руководящие должности в югорских органах власти сохранит публичное и общественное обсуждение претендентов — будут проходить конференции и теледебаты. К этим процедурам добавятся экспертный отбор и тестирование кандидатов. Кроме того, желающие занять должность в правительстве должны будут не только рассказать о своих планах во время отбора, но и ежегодно публично отчитываться по взятым на себя обязательствам.

Одним из ключевых изменений кадровой политики окружных властей станет внедрение «профилей должностей».

Это документ, в котором содержится вся информация по руководящему посту на госслужбе — в том числе цели, задачи, обязанности, требования к профессиональным и личностным навыкам. Этот стандарт станет ключевым во время всей процедуры отбора кандидатов и их оценки.

По данным источников в окружном правительстве, новые принципы кадровой политики планируется впоследствии распространить не только на госслужбу, но и муниципальные руководящие должности. Как ранее сообщало «URA.RU», с помощью концепции развития человеческого капитала в «Белом доме» ХМАО намерены создать целую систему подготовки к работе в органах власти, что должно снизить напряженность в кадровом вопросе.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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