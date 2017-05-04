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04 мая 2017
03 мая 2017
15:32  04 мая 2017 0

С доменной печью, краном и вагонетками. Дети собрали из лего модель ММК будущего

Участники представляли номера в совершенно разных жанрахФОТО: телекомпания "ТВ-ИН"

Дворец культуры им. Серго Орджоникидзе предоставил сцену для маленьких участников гала-концерта 16-го конкурса детского творчества «Музыкальная горошина».

В этом году жюри было нелегко: более пятисот заявок на участие пришло на конкурс, из которых выбрали 245 финалистов в возрасте от 4-х до 14-ти лет. На главном концерте показывали лишь лучшие номера.

Юрий Демчук приветствовал участников от лица организаторов конкурса — Магнитогорского металлургического комбината (ММК). «Отдельное спасибо нашим маленьким, средненьким и большим звездам. Это для них большое мероприятие. Которое, надеюсь, даст им дорогу в светлое будущее. Может быть, кто-то из них станет профессиональным артистом» — сказал он.

Ребята выступали в номинациях «лучший вокалист», «лучший танцевальный коллектив», «чтец года» и «открытие года». В отдельную номинацию были вынесены номера, в которых дети поздравляли ММК с 85-летием, сообщает телекомпания «ТВ-ИН».

Команда «Леготок» победила в этой категории. Дети приготовили стихотворение про комбинат и за несколько недель в Лего-кружке детского сада №17 сделали милую модель комбината будущего из конструктора с доменной печью, краном и вагонетками. Дети пожелали, чтобы родители шли на работу, как на праздник.

Настя Кутукова победила в номинации для самых маленьких. Трехлетняя маленькая артистка спела песню для мамы.

Семен Гринберг
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