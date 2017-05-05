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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:34  05 мая 2017 0

В Екатеринбургской таможне — новый начальник

Яговитин - уроженец Свердловской области, выпускник экономфака УПИФОТО: Пресс-служба Екатеринбургской таможни

Пост начальника Екатеринбургской таможни со 2 мая занимает подполковник таможенной службы Алексей Яговитин. Как пояснили в пресс-службе ведомства, приказ о его назначении подписан 7 апреля.

Яговитин родился в 1976 году в Артемовском районе Свердловской области, в 1998 году он окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ. В таможенных органах работает с 22 июня 2000 года. До назначения на должность работал заместителем начальника Уральского таможенного управления — начальника службы федеральных таможенных доходов.

Ранее пост начальника таможни занимал Сергей Абросимов, он руководил ведомством с середины 2015 года.

По объему оформляемых экспортных и импортных товаров Екатеринбургская таможня занимает одно из ведущих мест в системе Уральского таможенного управления. Она состоит из 19 отделов, 7 отделений и 14 таможенных постов, находящихся в наиболее крупных городах области: Верх-Исетский, Екатеринбургский (центр электронного декларирования), Малахит (специализированный), Октябрьский — в Екатеринбурге; Верхнесалдинский, Нижнетагильский, Серовский и таможенный пост Нижнетагильский металлургический комбинат — в Нижнем Тагиле; Алапаевский, Асбестовский, Ирбитский, Каменск-Уральский, Новоуральский (специализированный) и Первоуральский. Общая штатная численность таможни — около 500 сотрудников.

Дарья Косинцева
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