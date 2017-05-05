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05 мая 2017
21:51  05 мая 2017 0

Кадыров готов помочь проверкам силовиков по преследованию геев

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров готов проверить положение геевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности руководства республики взаимодействовать с федеральными органами в проверке информации о «преследовании» сексуальных меньшинств в регионе.

Чеченские чиновники готовы оказать помощь омбудсмену Татьяне Москальковой, а также представителям Генпрокуратуры, МВД и прочим проверяющим, пишет «Газета.ру». Также Кадыров подчеркнул, что до сих пор заявлений о фактах притеснения лиц нетрадиционной ориентации не поступало.

Ранее «URA.RU» писало, что президент России Владимир Путин пообещал Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД по поводу притеснения геев в Чеченской республике.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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