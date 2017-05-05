{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
17:02  05 мая 2017 0

Путин обсудит проблему чеченских геев с генпрокурором и главой МВД

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
Проблему геев обсудят на высшем уровнеФото: Guillaume Paumier/Flickr

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с генеральным прокурором и руководителем МВД положение сексуальных меньшинств в Чечне.

Такое обещание глава государства дал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы силовики после обсуждения темы поддержали омбудсмена в данной теме, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в Чечне, возможно, пытали и убивали геев, после чего на проблему обратила внимание канцлер Германии Ангела Меркель. О положении секс-меньшинств написала «Новая газета», в республике информацию, изложенную журналистами, опровергали. В том числе — лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров