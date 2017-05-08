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08 мая 2017
07 мая 2017
21:25  08 мая 2017 0

Памятник участникам АТО разрушили в Одесской области. ФОТО

В Одессе противоборствующие стороны регулярно уничтожают памятникиФото: "Фейсбук", страница Романа Грушко

На Украине продолжается война памятников: неизвестные сорвали с памятного камня мемориальные плиты.

В городе Балта Одесской области неизвестные разгромили мемориал, который местные националисты посвятили ветеранам АТО. Информацию об этом разместил в «Фейсбуке» местный активист Роман Грушко. Он же опубликовал фотографии с места. Националист считает, что эту акцию совершили те, кто 9 мая будет отмечать День Победы.

Зато в той же самой Балте 7 мая появился другой памятник, который установлен вопреки закону о декоммунизации. Городские власти выдали разрешение на установление пограничного столба с гербом СССР на мемориале воинам-афганцам. Ветераны афганской войны намерены охранять свой памятник круглосуточно.

Ранее «URA.RU» сообщил, что минувшей ночью в Одессе был снесен закладной камень на месте, где планировалось установление монумента маршалу Георгию Жукову.

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Так памятник выглядел еще несколько дней назад Фото: «Фейсбук», страница Романа Грушко

Александр Лукманов
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