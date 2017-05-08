В Одессе демонтировали памятный знак маршалу Жукову. ВИДЕО

15:23 08 мая 2017 4

Коммунальщики снесли закладной камень по требованию националистов Фото: Сергей Стерненко, Facebook

Накануне Дня Победы по требованию националистов в Одессе демонтировали памятный знак маршалу Советского Союза Георгию Жукову. На этом месте в будущем планировалось установить монумент великому советскому полководцу.

Подробности сноса знака и иллюстрации выложил на своей странице в Фейсбуке один из инициаторов-националистов Сергей Стерненко.

«Друзья, коммунальщики убрали безобразие — камень им. палача Жукова, установленный коммунистами. Конечно, не без помощи неравнодушных граждан, — пишет националист Стерненко. — На том же проспекте Небесной Сотни есть еще 2 объекта, табличка и бюст, которые подлежат демонтажу из тех же оснований, что и снесенный камень. Это закон „О декоммунизации“ и отсутствие разрешительных документов на установку. Также на Канатной/Пироговской, на здании областного военкомата есть барельеф опять-таки Жукову, а внутри помещения — еще один бюст. На самом фасаде еще есть несколько гербов СССР в виде серпа и молота».

В Одессе украденный бюст Жукова поместили в туалете Фото: Соцсеть

Памятный камень был установлен в Одессе в апреле 2012 года по инициативе членов украинской компартии. Как пишет «Интерфакс», на мраморе была надпись на русском языке: «здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского союза Г.К.Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ».

В 2015 году партия на Украине была запрещена, принят закон о декоммунизации, и началась массовая борьба с памятниками. Ранее в той же Одессе неизвестными ночью был похищен бюст Жукова, который стоял на проспекте имени маршала. Позже в сети появился снимок, размещенный анонимом, на котором украденный бюст находится в туалете.

В Одессе многое связано с именем маршала Георгия Жукова, так как с 1946 по 1948 годы он командовал Одесским военным округом. При нем для борьбы с преступностью была проведена операция «Маскарад»: в ходе операции милиционеры переодевались в гражданскую одежду, привлекали внимание бандитов, а затем расправлялись с ними на месте.

Видео: Сергей Стерненко, Facebook