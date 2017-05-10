10:35 10 мая 2017 0

Старожилы говорят, что такого подъема реки Ишим не видели никогда ФОТО: предоставлены телекомпанией "ИЛИ ТВ"

Из-за паводка в городе Ишиме Тюменской области эвакуировано из своих домов более 190 человек, 60 из них — дети. Спасатели говорят, что жителям придется потерпеть пока Казахстан сбросит всю воду.

Уровень реки Ишим в районе города прибавил сегодня 7 см и составил 979 см. В реке Карасуль вода поднялась на 6 см до отметки в 541 см. По словам директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Ишима» Владимира Лютова, интенсивность паводка спала, однако это не говорит о позитивной тенденции.

«Пика паводка мы ожидаем через день-два, — сообщил корреспонденту „URA.RU“ Владимир Лютов. — Вода будет еще прибавлять примерно с той же интенсивностью. Мы отслеживаем уровень ежечасно. Постоянно укрепляем дамбы. Проводим подворовые обходы, говорим с людьми».

В Управлении ГО и ЧС также сообщили, что в Ишиме подтоплены 41 дом. Эвакуировано более 190 человек. Работы по спасению жителей продолжаются. Для сохранения имущества ишимцев подготовлены специальные складские помещения. Домашних животных размещают в приютах.

Глава администрации города Ишима пояснил, что все мероприятия, проведенные в прошлом году по расчистке подмостовых пространств, русел рек Тарасуль и Мергень дали позитивный эффект. Однако, резкий подъем воды в этом году имеет другую природу и характер.

«В прошлом году у нас город был затоплен от наших малых рек, — рассказал Федор Шишкин. — В этом году от них не затоплена ни одна улица. Сейчас иная ситуация. Река Ишим поднялась от сброса воды с Казахстана. И при такой волне мы конечно не можем выдержать. Даже сторожилы говорят, что не помнят такого подъема реки. Договариваться с Казахстаном о сбросе воды, к сожалению, не наш уровень».

В соцсетях горожане делятся фотографиями паводка.