{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
11:07  10 мая 2017 1

В Россию разрешили поставки 20 видов молдавских вин

Дегустация портвейна в Code de Vino. Екатеринбург, вино, дегустация, винотека, бокал
Вино из Молдавии станет доступно для россиянФото: Дарья Попова © URA.RU

Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин. Положительные заключения на представленные виды винодельческой продукции АО Комбината по производству вин «Крикова» выданы после завершения экспертизы представленной документации и лабораторных исследований образцов продукции.

Теперь режим поставок продукции в Россию будет осуществляться, как и раньше, в режиме одного окна, передает телеканал 360.

Три года назад Молдавия подписала соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, по которому страна открывает рынок для европейской продукции. В связи с этим России усилила контроль за оборотом товара с Молдавией из-за риска реэкспорта европейской продукции через эту страну.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров