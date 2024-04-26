Стало известно, где находится семья третьего фигуранта по делу замминистра обороны Иванова

Сотрудник фирмы Бородина Ворожбит: семья обвиняемого находится в РФ
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Сергей Бородин. stock, бородин сергей, stock
Бородин задержан по делу о крупной взятке Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Семья предпринимателя Сергея Бородина, который проходит по делу замминистра обороны России Тимура Иванова, находится на территории РФ. Об этом сообщил гендиректор фирмы «Агрокомплекс русское село» Василий Ворожбит, соучредителем которой является арестованный.

«Семья Бородина в России, никто никуда не убегал», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, с Бородиным они работали вместе более года. «Он является у нас учредителем, мы в отношениях начальника и сотрудника», — сказал Ворожбит, добавив, что со стороны Бородина «были вложения на развитие компании».

Бородин фигурант по делу Иванова. Его фирма выполняла госконтракты ведомства. Бородин был задержан в тот же день, что и Иванов. Ему грозит 15 лет колонии. Еще один фигурант отказался идти на сделку со следствием. Следствие обещало якобы прекратить уголовное преследование взамен на деятельное раскаяние. Подробности дела Иванова о крупной взятке в сюжете URA.RU.

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Семья предпринимателя Сергея Бородина, который проходит по делу замминистра обороны России Тимура Иванова, находится на территории РФ. Об этом сообщил гендиректор фирмы «Агрокомплекс русское село» Василий Ворожбит, соучредителем которой является арестованный. «Семья Бородина в России, никто никуда не убегал», — сказал источник, передает РИА Новости. По его словам, с Бородиным они работали вместе более года. «Он является у нас учредителем, мы в отношениях начальника и сотрудника», — сказал Ворожбит, добавив, что со стороны Бородина «были вложения на развитие компании». Бородин фигурант по делу Иванова. Его фирма выполняла госконтракты ведомства. Бородин был задержан в тот же день, что и Иванов. Ему грозит 15 лет колонии. Еще один фигурант отказался идти на сделку со следствием. Следствие обещало якобы прекратить уголовное преследование взамен на деятельное раскаяние. Подробности дела Иванова о крупной взятке в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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