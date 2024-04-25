ATACMS не изменят ход СВО, Россия ответит на конфискацию активов: что сказал Песков

Песков: передача ракет ATACMS доставит Украине еще больше проблем

25 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Поставки ATACMS Украине не способны изменить конфликт на Украине, заявил Дмитрий Пескво Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские ракеты ATACMS не изменят ход спецоперации. Москва ответит на конфискацию своих активов. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Прямое общение с жителями в критические ситуации Путин постоянное общается с людьми, даже в критические ситуации. Так Песков прокомментировал совещания по паводкам, которые состоялось 24 апреля. Тайная передача ракет ATACMS Киеву Если американские и европейские политики начинают предметно говорить о будущих поставках, то зачастую это означает, что оружие уже отправлено Украине. Так Песков прокомментировал тайную передачу Киеву ракет ATACMS в марте.

Как были оплачены эти тайные поставки, кто ими занимался — это дело США. Но только если хотят с этим разобраться.

Ракеты ATACMS не повлияют на конфликт на Украине. Планы по спецоперации не будет изменены. Однако новые ракеты доставят большие проблемы самой Украине. Защита конфискованных российских активов Россия защитит свои активы. Москва сделает таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать интересам страны.

Кремль пока не планирует раскрывать конкретные меры. «Нет, конечно, не мог бы и не буду этого делать», — отметил Дмитрий Песков. Задержание бывшего замминистра обороны РФ Иванова Задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Начатые контракты будут продолжены. Песков отметил, что более детальной информацией он не владеет. Разрешение Канады использовать российский титан для самолетов Этот шаг, говорит об избирательном подходе Оттавы. «Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — заявил Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские ракеты ATACMS не изменят ход спецоперации. Москва ответит на конфискацию своих активов. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Путин постоянное общается с людьми, даже в критические ситуации. Так Песков прокомментировал совещания по паводкам, которые состоялось 24 апреля. Если американские и европейские политики начинают предметно говорить о будущих поставках, то зачастую это означает, что оружие уже отправлено Украине. Так Песков прокомментировал тайную передачу Киеву ракет ATACMS в марте. Как были оплачены эти тайные поставки, кто ими занимался — это дело США. Но только если хотят с этим разобраться. Ракеты ATACMS не повлияют на конфликт на Украине. Планы по спецоперации не будет изменены. Однако новые ракеты доставят большие проблемы самой Украине. Россия защитит свои активы. Москва сделает таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать интересам страны. Кремль пока не планирует раскрывать конкретные меры. «Нет, конечно, не мог бы и не буду этого делать», — отметил Дмитрий Песков. Задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова не отразится на ходе строительства военных и гражданских объектов. Начатые контракты будут продолжены. Песков отметил, что более детальной информацией он не владеет. Этот шаг, говорит об избирательном подходе Оттавы. «Мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и в других регионах с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции», — заявил Дмитрий Песков.