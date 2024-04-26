Автоэксперт Васильев предупредил о фейковых аукционах по продаже машин

Аферисты используют новую схему обмана потенциальных покупателей автомобилей

26 апреля 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Появились фейковые аукционы по продаже машин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мошенники используют новую схему, чтобы выманить деньги у потенциальных покупателей автомобилей. Они размещают объявления о фейковых аукционах, где якобы можно приобрести машину за криптовалюту. В итоге люди лишаются денег и возможности купить авто. Об этом предупреждает автоэксперт Егор Васильев. «Покупатель, просмотрев объявления о продаже авто, натыкается на рекламу об аукционах иномарок из-за рубежа по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту. По итогам этой аферы покупатель остается без денег и машины», — передает агентство «Прайм» слова Васильева. Автоэксперт подчеркнул, что покупать машину нужно официально, чтобы не стать очередной жертвой мошенников. Он добавил, что использование криптокошельков может привести к потере всех сбережений. Ранее адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил, что мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи. Автоюрист отметил, что специальные предложения могут быть способом продать более дорогое авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники используют новую схему, чтобы выманить деньги у потенциальных покупателей автомобилей. Они размещают объявления о фейковых аукционах, где якобы можно приобрести машину за криптовалюту. В итоге люди лишаются денег и возможности купить авто. Об этом предупреждает автоэксперт Егор Васильев. «Покупатель, просмотрев объявления о продаже авто, натыкается на рекламу об аукционах иномарок из-за рубежа по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту. По итогам этой аферы покупатель остается без денег и машины», — передает агентство «Прайм» слова Васильева. Автоэксперт подчеркнул, что покупать машину нужно официально, чтобы не стать очередной жертвой мошенников. Он добавил, что использование криптокошельков может привести к потере всех сбережений. Ранее адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил, что мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи. Автоюрист отметил, что специальные предложения могут быть способом продать более дорогое авто.