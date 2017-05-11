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11 мая 2017
13:42  11 мая 2017 0

Власти Крыма пригласили Джамалу увидеться с дедушкой

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Певица мечтает попасть в КрымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Крыма готово пригласить в гости украинскую певицу Джамалу, которая изъявила желание выступить на полуострове.

«Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», — заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, слова которого приводит RT.

В ответе подчеркивается, что руководство Крыма еще в 2016 году заявило, что певицу рады видеть на полуострове, на данный момент приглашение остается в силе. В ближайшее время Джамале направят официальное приглашение, чтобы Джамала смогла повидаться с родственниками, проживающими на территории Крыма.

Ранее «URA.RU» писало, что певица испытывает унижения от властей Киева и организаторов «Евровидения». Также она не может попасть в Крым, чтобы увидеться с родным дедушкой, который серьезно болеет.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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