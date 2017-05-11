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11 мая 2017
10 мая 2017
07:39  11 мая 2017 1

Униженная в Киеве Джамала хочет выступить в Крыму

Организаторы ответили, что на открытие не пускали даже группу ABBA, что уж говорить о ДжамалеФото: Википедия
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Певица Джамала, которая в прошлом году обошла Сергея Лазарева на Евровидении, испытывает унижения от украинских властей и организаторов Евровидения. Певица рассказала журналистам о том, что не может попасть в Крым, чтобы увидеться с родным дедушкой и о проблемах, которые возникают в связи с Евровидением.

«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — пожаловалась артистка, сообщает «Дни.ру».

В свое время сотрудники украинских спецслужб не пустили Наташу Королеву в родную страну, и она не смогла проститься со своей бабушкой. В результате Королева попала лишь на похороны.

Несмотря на то, Евровидение в этом году проходит на Украине благодаря Джамале, родина ее не жалует, а организаторы нынешнего Евровидения даже не пустили Джамалу на красную дорожку во время церемонии открытия конкурса.

Супервайзер конкурса нынешнего года Сергей Проскурня сказал, что Европейский вещательный союз установил определенный регламент, и правила конкурса разрешают идти по красной дорожке только делегациям стран-участниц и ведущим. Он добавил, что если туда не звали победителей прошлых лет, таких как ABBA, Селин Дион, Тото Кутуньо, то что говорить о Джамале.

После церемонии открытия Джамале не дали начать церемонию первого полуфинала. Раньше это всегда делали победители, но в этом году организаторы предоставили данное право другому украинскому артисту — Дмитрию Монатику. Джамала испытала самый тяжелый удар, когда увидела, что ее выступление вырезали из эфира, заменив его на блок рекламы.

Семен Гринберг
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