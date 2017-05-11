22:15 11 мая 2017 0

Вашингтон ожидает новых кибератак со стороны Москвы Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Действия российских хакеров представляют наибольшую угрозу для американской безопасности из всех возможных. Об этом сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в ежегодном докладе «Оценка глобальной угрозы».

«Россия является полноправным игроком в киберпространстве, который остаётся главной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры. Мы полагаем, что российские кибероперации и впредь будут нацелены на США и союзников», — цитирует заявление главы разведки США телеканал RT.

В своем докладе Коутс заявил, что Россия использовала свое влияние для вторжения во внутриполитические процессы в США и Европе. В частности, речь идет о последних президентских выборы в США.