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11 мая 2017
22:15  11 мая 2017 0

Глава разведки США назвал Россию главной угрозой нацбезопасности

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон ожидает новых кибератак со стороны МосквыФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Действия российских хакеров представляют наибольшую угрозу для американской безопасности из всех возможных. Об этом сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в ежегодном докладе «Оценка глобальной угрозы».

«Россия является полноправным игроком в киберпространстве, который остаётся главной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры. Мы полагаем, что российские кибероперации и впредь будут нацелены на США и союзников», — цитирует заявление главы разведки США телеканал RT.

В своем докладе Коутс заявил, что Россия использовала свое влияние для вторжения во внутриполитические процессы в США и Европе. В частности, речь идет о последних президентских выборы в США.

Сергей Макеев
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