ФСБ задержала мужчину в женской одежде, который с группой планировал убийство

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия — мужчина, переодевшись в женскую одежду, пытался установить бомбу на автомобиль. Ему помогали двое подельников, сообщила пресс-служба службы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в официальном заявлении ФСБ, которое передает РИА Новости. По данным telegram-канала «Вести», мужчина, пытавшийся заминировать автомобиль, был в женской одежде — он переоделся сразу после того, как забрал бомбу из тайника.
По данным следствия, группа готовила теракт по указанию куратора из террористической организации, связанной с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Согласно материалам дела, двое из задержанных проводили наблюдение за объектом и собирали сведения о месте его жительства. С помощью оборудованного на кладбище тайника они передали исполнителю самодельную бомбу. После этого исполнитель переоделся в женскую одежду и направился к автомобилю руководителя предприятия для минирования, где был задержан сотрудниками ФСБ. По информации спецслужбы, задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с украинской стороной через мессенджер Telegram.
Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают искать потенциальных исполнителей диверсий и терактов в интернет-пространстве. ФСБ призвала россиян проявлять бдительность и по возможности воздерживаться от общения с незнакомыми контактами в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории) для предотвращения провокаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.