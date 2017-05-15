12:31 15 мая 2017 0

Многие чиновники ямальского правительства стали зарабатывать больше, несмотря на объявленную оптимизацию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Оставшиеся ведомства и службы администрации Ямала вслед за главой региона и членами правительства опубликовали сведения о доходах. Глава департамента внутренней политики Ямала Сергей Климентьев заработал меньше, чем в 2015 году. В 2016 году его доход составил 8 млн рублей против 9,2 млн рублей. У него по-прежнему есть «Джип». В числе недвижимости — квартира, гараж, земля под жилым ломом и общая собственность в многоквартирнике. У одного из несовершеннолетних детей есть доля в квартире.

Доходы главы департамента госзаказа Виктории Рубан немного увеличились — до 6,7 млн рублей. Машины все также нет. Список недвижимости не изменился — две квартиры, гараж и крупный земельный участок в 5 тыс. «квадратов». У ее супруга помимо долей в двух квартирах и еще одной собственной квартиры есть два автобуса RENAULT.

Директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового сектора Юлия Чеботарева задекларировала 7,1 млн рублей по итогам 2016 года. Это больше 6 млн рублей, который были указаны по итогам 2015 года. У нее есть две собственных квартиры и еще одной она владеет пополам с супругом. Автомобиля в семье нет.

В департаменте спорта по-прежнему нет директора. Эта ситуация не меняется уже полтора года. И.о. Андрей Масанов задекларировал 4,3 млн рублей доходов. У него есть два автомобиля МITSUBISHI, УАЗ, а также снегоход SKI-DU, снегоболотоход «Пелец Мини» и лодочный мотор. Из недвижимости — только земельный участок.

Увеличил заработки также и директор департамента по науке и инновациям Алексей Титовский, он заработал 6,1 млн рублей (5,5 млн рублей по итогам 2015 года). У него есть автомобили Mitsubishi и Сhevrolet. Помимо квартиры в списке недвижимости чиновника появилось еще нежилое помещение.

Выросли доходы главы департамента по делам КМНС Инны Сотруевой. Она задекларировала около 8 млн рублей против 7,7 млн по итогам 2015 года. Никакой собственности у нее нет. У ее супруга имеется дача и несколько транспортных средств: автомобили Hyundai, Toyota, снегоход «Тайга», мотолодка «Салют», лодочный мотор MERCURY.

Смогла увеличить заработки и директор департамента имущественных отношений Олеся Швагер. Она отчиталась о получении дохода в 7 млн рублей. Куратор окружного имущества владеет двумя квартирами. Несовершеннолетний ребенок имеет долю в квартире.

Немного снизились доходы главы департамента по взаимодействию с органами федеральной власти и мировой юстиции Андрея Копырина. Он отчитался о доходах в 6,8 млн рублей. Жилья у него нет, зато есть новый мотоцикл «Хонда». По-прежнему чиновник владеет и автомобилем TOYOTA, и прицепом. У его несовершеннолетнего ребенка есть собственная квартира в России.

Стал больше зарабатывать глава департамента культуры Евгений Колтунов. Он задекларировал 7,3 млн рублей. Руководитель также обзавелся новой квартирой — теперь у него их две. Также в его собственности общее имущество в многоквартирном доме. У супруги есть доля в квартире и общее имущество в многоквартирном доме.

Улучшил благосостояние и директор департамента информационных технологий и связи Олег Ефремов. Его годовой доход вырос с 6,7 млн рублей до 7,1 млн рублей. Как и годом ранее он владеет двумя квартирами и двумя гаражами, а также автомобилем «МИЦУБИСИ». Его жена также имеет две квартиры и авто — «Лексус».

Незначительно вырос доход главы департамента экономики Светланы Гусевой — до 7 млн рублей. У нее все также две квартиры и отсутствует машина.

Снизились доходы у директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева - до 7 млн рублей. Список собственности прежний: две квартиры и две машины — «Кадиллак» и «Мерседес». У супруги есть собственная квартира.

Отчитался о заработках и глава «секретного» департамента спецмероприятий Константин Гринь. Он задекларировал 8 млн рублей. Чиновник владеет квартирой и автомобилем TOYOTA.

Более чем на миллион упал заработок директора департамента соцзащиты на селения Елены Карповой — до 6,7 млн рублей. Она зарегистрировала две квартиры, земельный участок и общее имущество в многоквартирном доме. Автомобиль г-жа Карпова приобретать не спешит.

Руководитель департамента занятости Ольга Акинина отчиталась о получении 6,8 млн рублей годового дохода в 2016 году. У нее есть две квартиры, садовый земельный участок, участок под многоквартиником и общее имущество в многоквартирнике. Ездит она на Volkswagen.

Директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый, который стал самым богатым среди глав ведомств в прошлом году, заработал по итогам 2016 года меньше. Его доход упал с 11 млн рублей до 8,1 млн рублей. Он зарегистрировал две квартиры, гараж и дачный участок. Из транспорта — автомобили «Пежо» и «Тойота». У одного из несовершеннолетних детей чиновника также есть квартира.

2016 год стал годом оптимизации ямальского бюджета — доходы чиновников должны были упасть на 20 процентов.