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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:07  15 мая 2017 0

В Екатеринбурге пьяная мотоциклистка устроила гонки с полицией. ВИДЕО

Предложение дыхнуть в трубку развеселило байкершуФото: ГИБДД Екатеринбург

Инспекторы ГИБДД после погони задержали женщину за рулем мотоцикла.

Неуверенное управление мотоциклом привлекло внимание мотопатруля ГИБДД. Полицейские потребовали байкера остановиться, но тот лишь прибавил скорость и попытался скрыться. После непродолжительной погони гаишники сумели прижать нарушителя на мотоцикле Yamaha к обочине на улице Саввы Белых. Когда байкер снял шлем, оказалось, что это женщина.

«Алкотестер показал наличие 0.747 мг/л алкоголя в крови. Женщина не согласилась с этим, и тогда ее повезли на медосвидетельствование в больницу, где врачи подтвердили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГИДДД Екатеринбурга.

За езду в пьяном виде 32-летней женщине грозит лишение прав.

Александр Лукманов
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