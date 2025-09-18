Свердловского врача, чей пациент скончался после приема, не стали наказывать

Карпинский горсуд (Свердловская область) освободил от наказания врача-онколога Ашыма Уула Талантбека, обвиняемого в причинении по неосторожности смерти пациенту, которого он отправил на МРТ, несмотря на противопоказание. Изначально ему назначили ограничения свободы на два года и запретили работать врачом, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, также прокурором было подано апелляционное представление. Свердловский облсуд рассмотрел материалы дела, заслушал стороны и изменил приговор суда первой инстанции, смягчив дополнительное наказание до двух лет и 10 месяцев. Судом Ашым освобожден от наказания на основании п. а ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности», — пояснили там.
Инцидент случился в июне 2023 года. Ашым отправил пациента с кардиостимулятором на МРТ, после прохождения которого тот скончался. Следствие отмечало, что онколог халатно провел обследование перед назначением процедуры. Сам же врач вину не признал и уверял, что пациент не предупреждал об аппарате. На Ашыма завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
