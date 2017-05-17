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14:18  17 мая 2017 0

Стратегическая компания ХМАО снижает добычу нефти и газа

Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз
"Сургутнефтегаз" вводит новые месторождения и снижает добычуФото: Алексей Андронов © URA.RU

«Сургутнефтегаз» снижает добычу нефти и газа. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании, опубликованном на сайте организации.

В отчете приводятся планы одной из крупнейших нефтяных компаний на 2017 год. «Сургутнефтегаз » планирует добыть 61,4 млн тонн нефти — это на 400 тыс. тонн меньше, чем было добыто в 2016 году. Добыча газа снизится на 60 млн кубометров. При этом компания планируется ввести в разработку четыре новых месторождения — Сахалинское, Южно-Конитлорское, месторождение имени А.В. Филипенко и месторождение имени И.Н. Логачева.

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В отчете отмечается, что планы компании могут быть скорректированы в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке углеводородов.

В адрес руководства «Сургутнефтегаза» «URA.RU» направило запрос с просьбой прокомментировать падение добычи нефти и газа.

«Сургутнефтегаз» — это одно из крупнейших частных добывающих предприятий в России. Головной офис «СНГ» находится в Сургуте. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

По итогам 2016 года компания показала чистый убыток 104 млрд рублей. По мнению ряда экспертов, это могло быть сделано с целью избежать поглощения другими нефтяными предприятиями.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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