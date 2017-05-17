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17 мая 2017
17:19  17 мая 2017 0

Кремль назвал русофобией обвинения в кибератаке на сайт Порошенко

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Песков намекнул, что на фоне принятых накануне санкций, уже ничему не удивляетсяФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в кибератаке, которой накануне якобы подвергся сайт главы Украины Петра Порошенко. Песков назвал обвинения русофобскими и безосновательными.

«Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны — лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева», — сказал пресс-секретарь, передает агентство Nation News.

Ранее компания Mail.ru Group опровергла обвинения Киева в DOS-атаке на украинский сайт.

Семен Гринберг
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