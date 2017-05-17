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17 мая 2017
16:09  17 мая 2017 0

Киев перепутал взлом с увеличением посещаемости. Mail.ru Group опровергла обвинения в хакерской атаке на сайт Порошенко

Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, сейф, взлом, ограбление
Сайт Порошенко не знал, что такое популярностьФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Российская компания Mail.ru Group заявила, что ее сотрудники не совершали хакерскую атаку на сайт президента Украины, объяснив, что рост посещаемости связан с высоким резонансом из-за сообщений о санкциях.

«Мы хладнокровно приняли сообщения о хакерских атаках с веб-ресурсов „ВКонтакте“. Украинские коллеги просто перепутали понятия — хакерские атаки и рост трафика», — передает сообщение Mail.ru Group ИА ТАСС.

Обвинения в адрес российской компании появились на странице Порошенко в Facebook. В сообщении говорилось, что штатные программисты Киева обнаружили «симуляцию переходов и DDOS-атаку с веб-ресурсов Yandex и VK», которая создавала искусственный трафик, «с целью загрузить и «положить» украинские серверы, — говорилось в сообщении.

Ранее в «Мэйл Груп» отметили серьезное увеличение исходящего с территории Украины трафика.

Семен Гринберг
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