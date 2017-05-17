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17 мая 2017
16 мая 2017
22:02  17 мая 2017 0

Вопросы Комаровой на «прямой линии» зададут специально отобранные люди

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
ОТРК "Югра" готовится к "прямой линии" с Натальей КомаровойФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре началась подготовка к «прямой линии» с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой, которая состоится 23 мая. В данный момент идет установка декораций в самой большой студии окружной телерадиокомпании «Югра». Также решаются организационные вопросы, сообщает источник «URA.RU» в медийных кругах региона

Со слов собеседника, уже назначен ведущий телевизионного мероприятия, им станет заместитель генерального директора по информационной политике канала Михаил Епихин. Вопросы будут задаваться губернатору как напрямую из студии (состав участников будет заранее отобран), так и по телефонной линии. Звонки будут проходить модерацию. Помимо вопросов жителей Ханты-Мансийска, в эфире губернатор планирует провести коммуникацию со всеми 22 муниципалитетами региона.

Пресс-конференция начнется в 19:00, задержек прямого эфира не планируется. Телевизионная программа рассчитана на два часа хронометражного времени, по завершению эфира на сайте телекомпании останется обработанная цензурой версия трансляции.

Вопросы губернатору жители Югры могут задать в прямом эфире позвонив в студию по номеру 8 800 100 1400, также вопросы собираются на портале «Открытый регион-Югра», сайте новостного холдинга «Ugra-news», и официальных группах в социальных сетях.

Игорь Волосин
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