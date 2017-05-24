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Главные новости Челябинской области
09:24  24 мая 2017 1

Встречу челябинских министров может испортить жилищный вопрос

Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, редин евгений
В отсутствие губернатора скользкой темы могут и не коснутьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание правительства Челябинской области 24 мая пройдет под председательством первого вице-губернатора Евгения Редина. Собравшимся предстоит выслушать доклады четырех министров, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского

Тяжелее всего придется министру строительства области Виктору Тупикину. Помимо болезненной темы капремонта, ему придется докладывать о ходе программы расселения ветхоаварийного жилья, с которой в области далеко не все благополучно. Не далее как 12 мая вернувшийся с заседания Госсовета губернатор пригрозил отставками главам нескольких муниципалитетов, выбившихся из графика.

Не исключено, что министру придется объясниться еще по одному «жилищному» вопросу. Печальную судьбу крупнейшего застройщика региона — компании «Гринфлайт» — готовится повторить ООО «Речелстрой». В один из самых масштабных проектов в сфере строительства, жилой комплекс «Чурилово Lake-City», дольщики вложили 2 млрд рублей. За два последних года значительная часть этих денег была выведена со счетов руководством «Речелстроя» в неизвестном направлении: сумма похищенного предварительно исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей. Заявления силовиков о начале уголовного дела по «Речелстрою» совпали с обнародованием рейтинга, где Челябинская область стоит на втором месте по «недострою» среди российских регионов. Между тем еще в январе первый замминистра строительства Виталий Передерий уверял СМИ и дольщиков, что компания «небезнадежна» и продолжает работу.

На этом фоне беспроблемным обещает быть рассказ главы минсельхоза Сергея Сушкова о компенсациях предприятиям АПК на закупку удобрений. Посевная в области, несмотря на капризы погоды, также идет по графику и перевалила за 60%. Также ожидаются выступления министра экономического развития Сергея Смольникова об открытии центра микрофинасирования бизнеса и руководителя минимущества Алексея Бобракова о корректировках в региональной программе приватизации.

Алексей Шумов
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