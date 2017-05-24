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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
09:25  24 мая 2017 12

ХМАО накрыло сильным снегопадом за неделю до начала лета. ФОТО

В городах ХМАО выпал снег в конце маяФото: Галина Теняева

В восточной части ХМАО в среду, 24 мая, выпал снег. В соцсетях появились сотни фотографий от пораженных местных жителей.

Жители Нижневартовска, Мегиона, Излучинска иронизируют, что это суровое югорское лето. «Это февраль догулял за день с грозой», — пишет Валентина Гусева. «С Новым годом, товарищи!» — поздравляет земляков Исмаил Соляровский. «Но ведь все равно красиво. И снег такой липкий! Можно снеговика слепить. А то зима такой была, что я снеговиков-то особо и не помню», — обрадовалась вернувшейся зиме Юлия Захарченкорбизина.

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Фото: Галина Левшенкова, «ВКонтакте»

Небольшой снегопад начался и в Сургуте, однако до такой метели, как в Нижневартовске, дело пока не дошло. Как ранее сообщало «URA.RU», начало лета в ХМАО выдастся холодным и дождливым. Синоптики прогнозируют лишь пару дней с температурой выше 20 градусов, а весь остальной июнь и конец мая будет держаться температура на уровне +15 градусов.

Антон Степыгин
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