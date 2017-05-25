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25 мая 2017
19:57  25 мая 2017 0

Мосгорсуд оставил мэра Владивостока в «Матросской тишине» до осени

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, тюрьма
Под стражей бывший чиновник пробудет до 1 сентября, но защита намерена обжаловать это решениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В четверг, 25 мая, Мосгорсуд продлил арест на три месяца и двое суток мэру Владивостока Игорю Пушкареву, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат чиновника Виктория Бурковская. Под стражей он пробудет до 1 сентября.

По словам собеседницы агентства, ее подзащитный находится в СИЗО «Матросская тишина» с июня прошлого года. Сегодняшнее заседание — уже пятое по продлению меры пресечения, и несмотря на то, что у следствия нет никаких новых обстоятельств, которые стали бы основанием для продления ареста, суд вновь встал на сторону обвинения.

«Защита всегда надеется на то, что ее доводы будут убедительнее, чем у следствия, но, к сожалению, суд принял решение о продлении ареста. Тем не менее, несмотря на решение суда, Игорь Сергеевич считает, что необходимо обжаловать это решение и в дальнейшем использовать все правовые методы, чтобы до конца разобраться в ситуации», — заявила агентству Бурковская, подчеркнув, что и адвокаты, и их подзащитный намерены добиваться справедливости и сотрудничать со следствием.

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Уголовное дело Пушкарева возбуждено после расследования Приморского Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), выявившее нарушения в контрактах между мэрией Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и компанией «Востокцемент», которую возглавляет родной брат мэра Андрей Пушкарев. Последний, к слову, также проходит обвиняемым по делу и содержится под домашним арестом, который сегодня продлил Басманный суд до конца июня. В аналогичном положении находится и директор МУПа Андрей Лушников, которому также продлили арест до осени.

Как полагает следствие, Игорь Пушкарев поспособствовал тому, чтобы МУП выигрывал контракты и покупал стройматериалы именно у «Востокцемента», что якобы привело к задолженности и ущербу. На этом основывалась линия обвинения, однако в ходе расследования выяснилось, что «Востокцемент» простила «Дорогам Владивостока» задолженность в размене 962 млн рублей, что означает отсутствие какого-либо ущерба. Кроме того, недавно стало известно, что следствие исключило Администрацию Владивостока из числа потерпевших, тем самым признав отсутствие ущерба от действий Пушкарёва.

Глава приморской столицы находится под арестом с момента задержания, несмотря на доводы адвокатов о его невиновности. Сейчас градоначальнику, как и другим фигурантам дела, предъявлены обвинения, он уже начал знакомиться с материалами дела.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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