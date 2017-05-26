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26 мая 2017
25 мая 2017
12:25  26 мая 2017 1

В Екатеринбурге запретили рекламу телесериала из-за зомби

Парад зомби, шествие. Екатеринбург, грим, карнавал, зомби, треш, трэш, монстр
Заявление на пугающую рекламу написали местные общественникиФото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU

Уральский арбитражный суд в апелляционной инстанции признал незаконной рекламу телекомпании «СТС» в Екатеринбурге. Телевизионщики на баннерах анонсировали сериал «Выжить после», используя изображения зомби. Служители закона сочли, что такие картинки могут нанести психическую травму местным детям, рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС России.

В службе сообщили, что изначально заявление против рекламы написали свердловские общественники из «Безопасного детства». Якобы их не устроило, что щиты с изображением зомби расположены рядом с детскими организациями и ассоциируются «у детей со смертью». В УФАС признали факт нарушения.

«Реклама сериала „Выжить после“, промаркированная в верхнем правом углу знаком „16+“, содержит изображение девушки-зомби с полностью черными неживыми глазами, трупными синяками и открытым кровавым ртом, изображающим крик», — описали рекламу в УФАС. Здесь заявили, что такая реклама вызывает у детей «страх, ужас и панику», а значит, должна находиться не менее чем за сто метров от школ и детских садов.

Распространители рекламы ИП Зульхарнеев М. З. и ООО «Русс Аутдор» пытались оспорить решение. Однако сначала в свердловском арбитраже, а затем и в уральском решение УФАС оставили в силе.

В екатеринбургском офисе СТС пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Сергей Дианов
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