{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
12:06  26 мая 2017 2

На Ямале женщина отдала мошенникам из «школы трейдеров» более 600 тысяч рублей

ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, монитор, компьютер, статистика, котировки, биржа
Женщина хотела научиться зарабатывать на бирже, но лишилась всех денегФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительницу Муравленко обманули на 640 тысяч рублей мошенники, представившиеся сотрудниками школы биржевых трейдеров. Полиция выясняет личности преступников.

В конце марта жительнице Ямала позвонила девушка и сообщила, что дама выиграла бесплатный курс обучения в школе биржевых трейдеров. Женщина согласилась пройти обучение, после чего с ней связался молодой человек, который заявил, что будет ее тренером.

Мужчина рассказал по телефону, что готов научить женщину принципам работы и торговли на рынке ценных бумаг, но для этого необходимо внести предоплату через личный кабинет. «Далее, вводя в заблуждение заявительницу, в период времени с 1 апреля по 10 мая, вынудил перевести на несколько счетов денежные средства на общую сумму более 640 000 рублей», — сообщили в УМВД по ЯНАО.

В полиции возбуждено уголовное дело по 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров