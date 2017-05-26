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26 мая 2017
17:41  26 мая 2017 0

На Марсе нашли артефакт, подписанный инопланетянами. ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, солнце, планета, солнечная система
Красная планета продолжает преподносить сюрпризы землянамФото: pixabay.com

Ряд уфологов одновременно сообщили о новых следах пришельцев на Марсе. Первые заметили артефакт с надписью, которую могли оставить инопланетяне, а другие — полуразрушенный танк на марсианской возвышенности.

Надпись специалисты увидели на камне, один символ напоминает цифру «пять», другой — знак квадратного корня, а третий — букву «V». Уфологи сходятся во мнении, что надпись оставил посетивший планету пришелец, пишет «Федеральное агентство новостей».

Танк найден уфологами на одной из самых высоких точек долины Маратон рядом с кратером Индевор. Данная находка породила гипотезу о том, что на планете велись ядерные войны. При этом астрофизики версию уфологов не поддерживают, отмечая, что у них просто разыгралась фантазия.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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