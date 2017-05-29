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29 мая 2017
28 мая 2017
07:15  29 мая 2017 0

Российских детей хотят ограничить в праве на походы

Клипарты. Сургут , костер, туризм, поход, котелок
Эксперты считают, что причины трагедий не в выходе на маршруты детей, а в работе на рынке туризма непрофессионаловФото: Алексей Андронов © URA.RU

Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье детей, Роспотребнадзор планирует запретить им походы по сложным и опасным маршрутам. По мнению чиновников, сейчас в законодательстве отсутствуют базовые нормы, направленные на защиту прав детей при оказании услуг подобного характера.

Как пишут «Известия», особенностями прохождения детьми опасных маршрутов также могут стать и менее строгие ограничения, например, прохождение только в сопровождении родителей, либо запрет на прохождение в ночное время. Еще одним условием может стать обязательное соотношение количества детей в группе с числом сопровождающих взрослых (например, не менее чем один к пяти), а также требования к наличию у группы специальных технических средств в том числе — средств связи.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта положений, устанавливающих права и обязанности участников правоотношений в сфере детского туризма», — приводит издание текст доклада Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей»

Между тем, по мнению экспертов, причинами трагедий является не то, что дети выходят на опасные маршруты, а то, что услуги на рынке экстремального туризма предоставляют непрофессионалы. На безопасность на безопасность влияет уровень подготовки и опыт как инструкторов, так и самих туристов.

Евгений Александров
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