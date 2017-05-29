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Главные новости Челябинской области
10:01  29 мая 2017 0

Челябинских металлургов-изобретателей наградили золотом

Вручение наград ветеранам ВОВ. ДТиМ. ДК им. Орджоникидзе. Магнитогорск, логотип, ммк, дк имени орджоникидзе
ММК показал свои изобретения в МосквеФото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат завоевал медали и дипломы XX Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», прошедшего в российской столице в середине мая.

Жюри высоко оценило линейку конструкционных высокопрочных марок стали, выпускаемых под товарным знаком «MAGSTRONG», и четыре запатентованные разработки, касающиеся способов производства высокопрочной и износостойкой свариваемой стали.

За разработку и активное использование оригинального товарного знака «MAGSTRONG» Магнитка получила золотую медаль и диплом. Еще одну золотую медаль принесла компании разработка «Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью». Разработки «Способ производства сверхвысокопрочной листовой стали» и «Способ производства высокопрочной листовой стали» удостоились бронзовых медалей и дипломов.

По итогам салона ММК был награждён дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и «Кубка региона» за активную работу по развитию изобретательства и рационализации.

В салоне «Архимед-2017» свои изобретения и инновационные проекты представили более 250 организаций из 22 государств и 50 регионов Российской Федерации.

Нина Калинина
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