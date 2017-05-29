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29 мая 2017
18:02  29 мая 2017 0

Сотрудники «Почты России» снова швыряют посылки на землю. ВИДЕО

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, почта россии, уаз
В организации пообещали провести тщательную проверкуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Сети набирает популярность видеозапись, где сотрудники «Почты России» небрежно бросают коробки с письмами и посылками на ступени отделения Сбербанка в Ульяновске.

Пользователи уже пожаловались в комментариях на проблемы с доставкой, а также недобросовестную работу сотрудников еще нескольких отделений в городе.

На инцидент уже отреагировали в организации: официальный бот «Почты России» в соцсети заявил радиостанции «Говорит Москва», что инцидент будет тщательно расследован и будет проведена тщательная проверка.

Как писало «URA.RU» ранее, похожий случай произошел в декабре в Тюмени. В Сеть попало шокирующее видео, на котором видно, как с проходящего поезда на одну из платформ местного железнодорожного вокзала выкидывали посылки. Сотрудник вокзала пытается на бегу ловить коробки, но не успевает это делать и, отбрасывая пойманную, бежит за следующей.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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