Сотрудники «Почты России» снова швыряют посылки на землю. ВИДЕО

18:02 29 мая 2017 0

В организации пообещали провести тщательную проверку Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Сети набирает популярность видеозапись, где сотрудники «Почты России» небрежно бросают коробки с письмами и посылками на ступени отделения Сбербанка в Ульяновске.

Пользователи уже пожаловались в комментариях на проблемы с доставкой, а также недобросовестную работу сотрудников еще нескольких отделений в городе.

На инцидент уже отреагировали в организации: официальный бот «Почты России» в соцсети заявил радиостанции «Говорит Москва», что инцидент будет тщательно расследован и будет проведена тщательная проверка.

Как писало «URA.RU» ранее, похожий случай произошел в декабре в Тюмени. В Сеть попало шокирующее видео, на котором видно, как с проходящего поезда на одну из платформ местного железнодорожного вокзала выкидывали посылки. Сотрудник вокзала пытается на бегу ловить коробки, но не успевает это делать и, отбрасывая пойманную, бежит за следующей.