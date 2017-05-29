НАТО предложило России отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии

20:47 29 мая 2017 0

НАТО хочет прогнать Россию из Абхазии Фото: geoclub.info

Парламентская ассамблея НАТО рекомендует РФ отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ассамблеи.

Также в документе предлагается вывести войска из «оккупированных регионов» и «выполнить международные обязательства в отношении Грузии», передает «Ридус.ru».

НАТО при этом одобряет политику Грузии, которая якобы направлена на снижение напряженности в отношениях с Россией.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая.